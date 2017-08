Herweck Run auf der IFA 2017

Vom 1. bis 6. September 2017 wird Herweck auf der IFA in Berlin ausstellen. In Halle 4.2, Stand 120 lädt Herweck auf den Stand im Zentrum des Berliner Messegeländes ein.



Dieses Jahr hat Herweck eine besondere Art der Präsentation gewählt. Im eigens für den Distributor produzierten Jump & Run Spiel „Herweck Run“ stellt dieser spielerisch sein umfangreiches Leistungsportfolio, Services sowie Produkte vor. Fachbesucher sind eingeladen, das Spiel live am Stand zu spielen und sich neben der Information über Herweck die Chance auf attraktive Tagesgewinne zu sichern.



Außerdem haben Fachbesucher die Möglichkeit, die Herweck Tools Margenrechner, IMEI Picking und Abrechnungsübersicht am Messestand zu testen und neue Features kennenzulernen. Mit dem Angebot dieser Tools bietet Herweck dem Fachhandel besonders hilfreiche Unterstützung im Mobilfunk-Tagesgeschäft. In der 2017 neu aufgelegten Abrechnungsübersicht findet der Benutzer alle vermittelten Mobilfunk- und Festnetzverträge. Das Portal bietet die Möglichkeit, jederzeit alle Provisionsabrechnungen einzusehen, auszudrucken und macht die Provisionskontrolle damit einfach und übersichtlich.



Der IMEI-Picking-Service von Herweck ermöglicht dem Fachhändler, den direkten Vertragsabschluss, auch ohne vorrätiges Gerät. Herweck Kunden können sich so Provisionen sichern, die bei fehlender IMEI Nummer bisher verloren gingen. Mit dem Margenrechner präsentiert Herweck ein Tool, das dem Fachhändler täglich Kundenberatung, Margenkontrolle und Vertragsabschluss erleichtert. In Rücksprache mit dem Fachhandel wird er regelmäßig an die Wünsche der Nutzer angepasst und optimiert.



Hans-Jürgen Witfeld, Leiter Vertrieb: „Erinnern Sie sich noch an die guten alten Zeiten in der Branche? Stetiges Wachstum, starke Kundenfrequenz und hohe Provisionen. Wir versetzen Sie mit unserem Videogame „Herweck Run“ zurück in diese Zeit und zeigen Ihnen, warum Herweck Partner bis heute geschäftlich erfolgreich punkten.



Mit den Herweck Messepartnern 1&1, Bea-fon, Fujifilm und Plantronics können Besucher des Herweck Standes auch geschäftlich einen neuen Level erreichen. Herweck sichert Partnern und Besuchern also im besten Sinne die Chance auf den IFA Highscore.



Interessierte Fachhändler erhalten unter www.herweck.de/ifa2017 mehr Informationen zum IFA-Programm der Herweck AG. Dort können auch online persönliche Termine mit dem Herweck Messeteam vereinbart werden. Kostenlose IFA-Tickets stellt Herweck Fachhändlern nach Vereinbarung zur Verfügung. Weitere Auskünfte und Terminvereinbarung auch unter 06849/9009-110

