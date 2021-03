Lackiererinnen sind immer noch rar gesät in diesem typischen Männerberuf. Doch sie holen auf. Mit einer Social-Media-Kampagne zum Weltfrauentag spricht die Herrmann Lack-Technik, Hersteller des Ionstar, speziell die weiblichen Vertreter dieses Berufes an und macht ihnen ein verlockendes Angebot: den Ionstar, eine antistatische Pistole zur Vereinfachung der Lackierarbeiten, im Wert von 1.600 EUR ganz in Pink.



Mit der Aktion will das Unternehmen zum Weltfrauentag ein bisschen anders darauf hinweisen, wie attraktiv der traditionelle Männerberuf Lackierer auch für Frauen ist.



Seit dem 25.Februar läuft die Aktion noch bis zum 10. März und ist jetzt schon ein großer Erfolg: 101 Lackiererinnen haben bereits an dem Gewinnspiel teilgenommen. Zahlreiche Kunden der Herrmann Lack-Technik und eine Vielzahl von Berufsschulen haben den Aufruf an ihre weiblichen Lackierer weitergeleitet. Auch die internationale Influencerin Painterisse aus Norwegen macht sich für die Aktion stark und erntete bereits 2157 Likes für ihren Insta-Post zu dem Wettbewerb.



David Lynes, Sales Manager International Ionstar: „Lackieren kann sehr attraktiv sein, auch für Frauen, darauf wollen wir mit unserer Aktion hinweisen, und hoffentlich junge Mädchen für den Beruf begeistern. Mit einem so praktischen und in pink auch sehr stylischen Tool, wie dem Ionstar, macht der Beruf der Damenwelt vielleicht noch mehr Spass“, fügt er augenzwinkernd hinzu.



Lackiererinnen,die sich den Ionstar bis zum 10.März noch sichern möchten, gehen auf die Facebook-Seite der Ionstar- Crew L-Tec – Beiträge | Facebook oder auf Instagram IONSTAR (@ionstarcrew) • Instagram-Fotos und -Videos für weitere Informationen.

(lifePR) (