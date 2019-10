Pressemitteilung BoxID: 771103 (Herrenhaus Libnow - Quies-Lorenz GbR)

Meisterwerke von Stravinsky und Bartok

Liebe Freunde der Kammermusiken im Herrenhaus Libnow, am 26. Oktober um 16:00 Uhr ist es wieder soweit. Richard Polle (Violine), Anne-Kathrin Zacharias (Klarinette) - beide sind Mitglieder des Rundfunksinfonieorchesters Berlin - und Hermann Schwark am Klavier spielen Musik von Igor Stravinsky und Bela Bartok. Sie zählen zu den größten Komponisten des 20. Jahrhunderts.



Die beiden Hauptwerke des Abends sind Stravinskys „Geschichte vom Soldaten“ und die „Kontraste“, die Bartok noch in Ungarn komponiert hat. Uraufgeführt wurde das Werk aber 1940 in den USA von Benny Goodman, Joseph Szigeti und Bela Bartok. Man kann sich gut vorstellen, dass Bartok diese ungewöhnliche Besetzung von Igor Stravinsky übernommen hat. Dieser hat 1919 eine Triofassung seiner „Geschichte vom Soldaten“ hergestellt. Ursprünglich für ein kleines Orchester komponiert, konnte sich das Stück damals nicht durchsetzen, nicht zuletzt wegen der enormen technischen Herausforderungen, die es an die einzelnen Musiker stellt.



Außerdem erklingen noch kurze Solostücke. Die „3 Solostücke“ für Klarinette von Stravinsky, das “Allegro Barbaro“ von Bartok und die Zirkuspolka von Stravinsky für Klavier. Der weltberühmte Choreograph George Balanchine telefonierte 1942 mit seinem Freund Stravinsky, um ihn um eine Zirkusmusik zu bitten: Balanchine: „Ich wollte Dich fragen, ob Du ein kleines Ballett mit mir zusammen machen willst.“ Stravinsky: „Für wen?“ Balanchine: „Für einige Elefanten.“ Stravinsky: „Wie alt?“ Balanchine: „Sehr jung.“ Stravinsky (nach einer Pause mit ernster Stimme): „In Ordnung. Wenn die Elefanten sehr jung sind, dann mache ich es.“



Also: Manege frei!! Für Bartok und Stravinsky im Herrenhaus Libnow.

