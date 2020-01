Pressemitteilung BoxID: 784834 (Henkel AG & Co. KGaA)

Henkel erweitert Portfolio um die Marke Sonderhoff

Integration des Sonderhoff-Portfolios in den Unternehmensbereich Adhesive Technologies abgeschlossen

Seit Ende Dezember 2019 ist die zweieinhalbjährige Integrationsphase der Sonderhoff-Unternehmensgruppe in die Henkel AG & Co. KGaA abgeschlossen. Zum 1. Januar 2020 sind alle Sonderhoff Gesellschaften in den Unternehmensbereich Adhesive Technologies aufgegangen. Auch die ehemaligen Sonderhoff Standorte in Deutschland, Österreich, Italien und USA firmieren nun unter Henkel – einzig der Sonderhoff Standort in China wird unter dem bisherigen Namen fortgeführt. Die Kunden werden wie bisher von diesen Standorten aus betreut.



Die Aktivitäten von Sonderhoff werden operativ weiterhin von Köln aus geführt und sind organisatorisch einer Geschäftseinheit von Henkel Adhesive Technologies zugeordnet. Das Sonderhoff-Portfolio wird als Marke SONDERHOFF von Henkel Adhesive Technologies, einem weltweit führenden Anbieter von Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen, fortgeführt. Mit dieser Marke bietet Henkel seinen Kunden eine Technologieplattform für maßgeschneiderte Dichtungs-, Klebe- und Vergusslösungen mit der Formed-In-Place- (FIP-) Technologie. Die Anwender erhalten von Henkel Material, Maschine und Lohnfertigung aus einer Hand. Die Vorteile der kundenspezifischen Anwendungslösungen liegen im engen, aufeinander abgestimmten Zusammenspiel von Maschinenbau, Materialrezeptur und Prozess-Know-how. Das Angebot besteht konkret aus Schaumdichtungs-, Klebe- und Vergusssystemen auf Basis von Polyurethan, Silikon oder PVC sowie Misch- und Dosieranlagen für den automatisierten Materialauftrag auf industrielle Bauteile. Zudem bietet Henkel den OEMs und Zulieferern individuelle Automatisierungskonzepte und anwendungstechnische Beratung an.



„Die innovativen Systemlösungen der Marke SONDERHOFF mit ihrer hohen technischen Expertise und ihren kundenspezifischen Angeboten und Services ergänzen unser bestehendes Portfolio hervorragend. Sie bedienen zudem einen attraktiven Markt mit vielfältigen Wachstumsperspektiven“, sagt Michael Todd, Global Head of Innovation and New Business bei Henkel Adhesive Technologies.



Henkel bietet dem Kunden mit dem Sonderhoff-Portfolio eine MAKE- oder BUY-Option. Der Kunde kann die FIP-Technologie aus einer Hand für seine eigene Produktion (MAKE-Option) kaufen und erhält die an seinen Herstellungsprozess optimal angepassten Maschinen und Materialsysteme. Oder bei der BUY-Option übernimmt Henkel für die Kunden das Dichtungsschäumen, Kleben und Vergießen der Bauteile auf den Sonderhoff-Misch- und Dosieranlagen an den Lohnfertigungsstandorten in Deutschland, Österreich, Italien, USA und China. Das Spektrum reicht von der Bemusterung von Prototypen über Kleinserien bis hin zur Übernahme von Serienfertigung im Produktionsmaßstab.



Für die maßgeschneiderten Dichtungs-, Klebe- und Vergusslösungen seiner Kunden greift Henkel auf sein umfassendes Lösungsportfolio und sein breites Anwendungswissen aus über 800 Industriesegmenten zurück.



Als Produktlebenszyklus-Partner der Kunden analysieren die Henkel Experten für Sonderhoff FIP-Technologie sorgfältig die Kundenbedürfnisse und ihre Produktanforderungen von morgen. Auf dieser Basis liefert und implementiert Henkel schnell und zuverlässig die beste kundenspezifische Lösung, die durch aktuelle Technologien und einen kontinuierlichen Innovationsprozess dauerhaft sichergestellt wird.



Weitere Informationen finden Sie auf www.henkel-adhesives.de und www.sonderhoff.com



Über die Marke Sonderhoff



Die Marke Sonderhoff der Henkel AG & Co. KGaA ist eine weltweit operierende Technologieplattform für kundenindividuelle Dichtungs-, Klebe- und Vergusslösungen mit der Formed-In-Place- (FIP-) Technologie. Die Anwender erhalten Material, Maschine und den Prozess aus einer Hand. Das Angebot besteht aus Schaumdichtungs-, Klebe- und Vergusssystemen auf Basis von Polyurethan, Silikon oder PVC sowie Misch- und Dosieranlagen für den automatisierten Materialauftrag auf industrielle Bauteile. Für den beim Kunden optimalen Herstellungsprozess passen wir unsere Maschinen und Materialien an. Als Prozessexperten bieten wir den OEMs und Zulieferern maßgeschneiderte Automati-sierungskonzepte und anwendungstechnische Beratung. Alternativ übernehmen wir für die Kunden das Dichtungsschäumen, Kleben und Vergießen ihrer Bauteile auf unseren Anlagen an den Lohnfertigungsstandorten in Deutschland, Österreich, Italien, USA und China. Das Spektrum reicht von der Bemusterung von Prototypen über Kleinserien bis hin zur Serienfertigung im Produktionsmaßstab.



Wir greifen für die kundenindividuellen Dichtungs-, Klebe- und Vergusslösungen unserer Kunden auf mehr als 1.000 selbstentwickelte Rezepturen, mehrfach patentiertes Wissen und viele Jahre Erfahrung zurück. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonderhoff.com.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (