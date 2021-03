Die heutige EZB-Sitzung erregte mehr Aufsehen, als viele am Markt erwartet hatten. Laut der Pressemitteilung erwartet die EZB, dass „die Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) im nächsten Quartal in einem deutlich höheren Tempo als in den ersten Monaten des Jahres durchgeführt werden“. Begründet wurde dieser Schritt damit, eine „Verschärfung der Finanzierungsbedingungen zu verhindern, die im Widerspruch zur Bekämpfung der negativen Folgen der Pandemie auf den prognostizierten Inflationsverlauf steht“. Die EZB hat sich in den vergangenen Wochen vehement gegen den Anstieg der europäischen Anleiherenditen während der letzten Monate ausgesprochen. Angesichts des bereits sehr hohen Niveaus geldpolitischer Akkommodation war der Konsens jedoch, dass wir mehr Worte, aber nur begrenzte Taten erhalten würden.



Auf den ersten Blick ist es der EZB gelungen, die Erwartungen des Marktes zu übertreffen. Wenn man etwas tiefer gräbt, spürt man, dass die EZB so viel Saft wie möglich aus ihrer geldpolitischen Zitrone presst, was sowohl ermutigend als auch ein Hinweis auf den begrenzten Handlungsspielraum ist, den sie derzeit hat. Die heutige Ankündigung nutzt die Flexibilität des aktuellen PEPP-Programms aus, ohne die Parameter zu verändern. Technisch gesehen hätte die Aufstockung der Käufe im PEPP etwas sein können, das unter der vorherigen Ausrichtung automatisch hätte passieren können. Lagarde betonte jedoch ausdrücklich, dass es sich hierbei um eine geldpolitische Entscheidung handelt, und zwar eine bedeutende. Potenziell erschwerend kommt hinzu, dass die Prognosen der EZB für Wachstum und Inflation auf kurze Sicht nach oben korrigiert und auf längere Sicht (2023) unverändert gelassen wurden. Die Tatsache, dass ihre Inflationsprognosen immer noch eine signifikante Abweichung von ihrem eigenen Ziel aufweisen, sollte Anlass zur Sorge sein. In diesem Kontext hat sich die EZB entschieden zu handeln.



Die EZB befindet sich in einer misslichen Lage: Höhere Anleiherenditen aufgrund besserer globaler Wachstumsaussichten, wie wir sie in diesem Jahr beobachten konnten, stellen sowohl eine positive Nachricht als auch eine Herausforderung hinsichtlich einer passiven Straffung der geldpolitischen Bedingungen in der Eurozone dar. Die Tatsache, dass die Inflationsprognose der EZB deutlich unter ihren Zielen bleibt, rechtfertigt ihre heutige Reaktion. Das ist eine positive Überraschung für die Märkte und die Renditen sind gefallen. Das chronische Problem der niedrigen Inflation wird jedoch auch nach Ablauf des Quartals bestehen bleiben. Was dann passiert, ist weniger eindeutig.



Dieser Kommentar richtet sich ausschließlich an Medienvertreter und darf nicht an Privatanleger, Finanzberater oder institutionelle Anleger weitergereicht werden. Telefongespräche können aufgezeichnet werden; dies dient zu Ihrer und zu unserer Sicherheit und auch dazu, dass wir unseren Kundenservice verbessern und gesetzlichen Dokumentationspflichten genügen können.



Herausgegeben in Großbritannien von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Capital International Limited (Registrierungsnummer 3594615), Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnummer 906355), Henderson Investment Funds Limited (Registrierungsnummer 2678531), Henderson Equity Partners Limited (Registrierungsnummer 2606646) (jeweils in England und Wales mit Sitz in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE eingetragen und durch die Financial Conduct Authority reguliert) und Henderson Management S.A. (Registrierungsnummer B22848 mit Sitz in 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg, und durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert) zur Verfügung gestellt werden. Henderson Secretarial Services Limited (gegründet und registriert in England und Wales, Registrierungsnr. 1471624, Geschäftssitz: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) ist der Name, unter dem Company-Secretarial-Leistungen erbracht werden. Alle genannten Gesellschaften sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Janus Henderson Group plc (gegründet und registriert in Jersey, Reg. Nr. 101484, Geschäftssitz: 47 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD).



Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.

(lifePR) (