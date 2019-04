Pressemitteilung BoxID: 746168 (Helvetia Versicherungen)

TheTalk@TheStudio von Helvetia Versicherungen und Ringier mit Hannes Schmid: «Erleben ist mir nicht gut genug, ich muss es leben.»

Heute Abend ist Hannes Schmid Gast bei der Gesprächsreihe «TheTalk@TheStudio» von Helvetia Versicherungen und Ringier. In diesem Jahr findet das Format sechsmal statt und lädt hochkarätige Gastreferenten ins Café «The Studio» im Ringier Pressehaus. Auf Blick.ch wird der Talk live übertragen.



Hannes Schmid gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Fotografen. Er hat für die führenden Modemagazine gearbeitet und war jahrelang mit den wich­tigsten Popstars oder im Formel-1-Zirkus unterwegs. «Unsterblich» wurde Hannes Schmid mit seinen Werbebildern vom Marlboro-Mann. Vor sieben Jahren gründete er das Hilfsprojekt Smiling Gecko in Kambodscha.



Im Gespräch mit Christine Maier erzählt Hannes Schmid, welcher Star sein Lieblingsmotiv war, wie die Entwicklungshilfe von morgen aussehen muss und was seine nächsten Projekte sind.



Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf persönliche Einladung. Verfolgen Sie ab 19.15 Uhr den Livestream des Gesprächs hier oder auf unseren Social-Media-Kanälen:



Hannes Schmid ist der dritte Gast der Reihe «TheTalk@TheStudio» im Jahr 2019. Das Format wird von Helvetia und Ringier organisiert und findet im gleichnamigen Café «The Studio» im Ringier Pressehaus in Zürich statt.







Über Ringier



Ringier ist ein in 18 Ländern tätiges, diversifiziertes Medienunternehmen mit rund 6´900 Mitarbeitenden. 1833 gegründet, führt Ringier Medienmarken in Print, TV, Radio, Online und Mobile und ist erfolgreich im Druck-, Entertainment- und Internet-Geschäft tätig. Basierend auf seiner über 180-jährigen Geschichte, steht Ringier für Pioniergeist und Individualität, für Unabhängigkeit sowie für Meinungsfreiheit und Informationsvielfalt. Ringier ist ein Schweizer Familienunternehmen mit Haupt-Standort in Zürich.

