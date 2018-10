Neu dabei im Helvetia Skiteam: Viktoria Rebensburg und Aline Danioth

05.10.18

Helvetia Versicherungen baut ihre Rolle als Sponsorin im Wintersport weiter aus: In der Saison 2018/19 werden die deutsche Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg und das Schweizer Nachwuchstalent Aline Danioth Teil des internationalen Skiteams.



Bereits in der Vergangenheit unterstützte Helvetia die Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg. Nach einem kurzen Wechsel kehrt Rebensburg zur Versicherung zurück: «Es war ein bewusster Entscheid, wieder mit Helvetia zusammenzuarbeiten. Ich schätze die professionelle und persönliche Betreuung sehr», erklärt sie. Die Zusammenarbeit wird auf die bevorstehende Saison 2018/19 wieder aufgenommen mit einer Vertragsdauer von drei Jahren. Die 29-jährige Deutsche feierte seit ihrem ersten Olympiasieg 2010 zahlreiche Erfolge. Sie ist die Nummer eins im Riesenslalom und Vierte in der Rangliste des Gesamtweltcups.



Ganz neu zum Team stösst Aline Danioth aus Andermatt. Sie gilt als eines der grössten Nachwuchstalente im Schweizer Skisport. 2016 gewann sie an den Olympischen Jugend-Winterspielen in Lillehammer Gold in den Disziplinen Slalom und Kombination. Im selben Jahr entschied die Schweizerin an der Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft in Sotchidie Kombination für sich. In der letzten Saison erreichte die 20-jährige im Europacup den ersten Rang in der Slalomgesamtwertung und sicherte sich so für den kommenden Weltcup einen Startplatz in der Disziplin Slalom. «Ich freue mich darauf, bald zum Helvetia Team zu gehören», so Aline Danioth.







Helvetia fest im Skisport verankert



Seit 13 Jahren ist Helvetia als Verbandssponsorin des Swiss-Ski fest im Schweizer Skisport verankert. Mit dem Kopfsponsoring fördert sie zudem die Karriere einzelner Athletinnen und Athleten und begleitet sie als verlässlicher Partner bei ihrer persönlichen Lebensplanung. Aktuell unterstützt Helvetia mehr als 30 Sportler aus vier verschiedenen Nationen – darunter Dario Cologna, Simon Ammann und Michelle Gisin. Helvetia ist ausserdem Event-Sponsorin des FIS Alpine World Cup, des FIS Skisprung Weltcups und des FIS Cross-Country World Cup. Damit stärkt Helvetia ihre Position als verlässliche Schweizer Versicherung über die Landesgrenzen hinaus.







