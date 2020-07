Pressemitteilung BoxID: 807378 (Helinox)

Bequem & bunt

Helinox Stühle in neuen Farben

Mit frischen Designs – mal im Color Blocking, mal als witzige Prints – macht Helinox mit den superleichten Faltstühlen Chair Two, Sunset Chair, Savanna Chair sowie Beach Chair Lust auf einen lässigen Outdoor- und Reisesommer. Die high-back Chairs, Stühle mit hoher Rückenlehne, unterscheiden sich in Größe, Packmaß und Gewicht. Allen gemein ist der kinderleichte Aufbau und der einzigartige Sitzkomfort. Das macht sie zu großartigen Begleitern auf Reisen, am See, zu Hause im Garten oder auf dem Balkon.



Helinox schuf mit seinen superleichten und transportablen Stühlen eine komplett neue Art von Faltstuhl. Das „Geheimnis“ dahinter: Im Inneren des umweltfreundlich eloxierten DAC Aluminium-Gestänges verlaufen Gummizüge. So springt das Gestänge fast von selbst in die richtige Position und ruckzuck steht der Stuhl!



Den Chair Two gibt es in sieben verschiedenen Farben und Mustern. Am beliebtesten ist die Farbkombination „Multiblock“, inspiriert von kräftigen Retro-Farblöcken. Die Rückenlehne dieses high-back Modells ist etwas höher und der Packsack lässt sich für das gewisse Extra an Komfort in ein Kopfkissen verwandeln. Der Chair Two eignet sich zum Zurücklehnen und Entspannen. Durch sein kleines Packmaß und sein geringes Gewicht ist er ein super Begleiter auf fast jedem Trip – zum Beispiel im Campervan oder auf Paddeltouren.



Beim Sunset Chair ist der Name Programm. Mit elf verschiedenen frischen Farben und Prints kann man in diesem Stuhl entspannt den Sonnenuntergang genießen. Im stylischen „Triangle Green“ oder „Triangle Red“ ist der high-back Chair nicht nur bequem, sondern auch einfach schön. Der handgezeichnete Druck, inspiriert von traditionellen geometrischen aztekischen Mustern, macht den Sunset Chair zum echten Hingucker. Der Sunset Chair hat eine höhere Sitzfläche als der Chair Two, man sitzt etwas aufrechter. Er eignet sich besonders gut für entspannte Stunden im Sommerurlaub oder auch zu Hause, am See oder im Park.



Der Savanna Chair ist der größte high-back Chair aller Helinox-Stühle und in den Farben „Black“, „Forest Green“, „Blue Block“ sowie „Triangle Green“ zu haben. Wer Luxus sucht, sitzt hier genau richtig. Der Savanna Chair bietet genügend Platz, um so richtig die Seele baumeln zu lassen. Mit dem eingebauten Getränkehalter ist auch die Erfrischung an heißen Tagen immer griffbereit.



Wer einen zuverlässigen Begleiter für den nächsten Strandurlaub sucht, sollte sich den Beach Chair anschauen. Mit seinen breiten Füßen steht er auch im Sand sicher. Passend zum Strandgefühl gibt es den Beach Chair als „Blue Stripes“ und als „Red Stripes“ mit einem, vom klassischen Strandkorb inspirierten, Streifen-Print. Das hellblaue Netz-Gewebe „Blue Mesh“ sorgt für viel frische Luft an heißen Sommertagen. Wer es lieber einfarbig mag, findet den Beach Chair auch in „Red Block“ oder im klassischen Helinox-Stil mit blauem Gestänge und schwarzer Sitzfläche „Black“.



De genannten Helinox-Stühle gibt es im guten Fachhandel zu empfohlenen Verkaufspreisen von 130 bis 210 Euro bzw. 160 bis 270 Schweizer Franken – ja nach Modell und Farbe.



Weitere Informationen auf www.helinox.eu









