"Und hier stehst du auch schon mitten im Supermarkt!" - Unter Uns einmal real miterleben

Erleben Sie Fernsehen exklusiv und hautnah durch unsere TV-PROMIBackstage-Tour und werfen Sie einen tiefen Blick hinter die Kulissen der beliebten RTL-Daily Soap Unter Uns.



Schauspieler, TV-Coach und Serienstar Holger Franke, alias Wolfgang Weigel, das Bäcker-Urgestein der Bäckerei Weigel führt seine Gäste durch die Innenkulissen der MMC Film & TV Studios Cologne. Sie haben daraufhin die Möglichkeit, im Innenstudio von Unter Uns Ihre individuellen Fragen ausführlich von ihm zu beantworten zu bekommen. Holger führt sich im Anschluss daran in den Innenhof der Kultserie.



„Und hier steht ihr auch schon mitten im Supermarkt!“ Er erklärt, dass davorgestellte Einkaufswagen, Verkaufsregal mit Obst, Mülleimer, usw., diesen Teil der Kulisse zu einer Realen machen. Holger erklärt, warum der Wohnwagen von Verbotene Liebe dort steht und erläutert, wie man die unterschiedlichen Wetterverhältnisse zwischen draußen und drinnen anpasst. Sie sehen die Kulissen von Boutique Joyce Couture und Das Büdchen, gehen vorbei an der Bäckerei Weigel und der Schillerkneipe.



Aber davon nicht genug! Es erwartet Sie ein ganz besonderes Bonbon: Ergreifen Sie die Gelegenheit beim Schopf, sowohl auf der „Schillerallee“ als auch der „Maybachstraße“ Fotos machen zu dürfen – selbstverständlich auf Wunsch mit dem Serienstar zusammen.



Lassen Sie sich beeindrucken durch die Möglichkeiten von Film und Fernsehen, wie man einen Friedhofsgrabstein real aussehen lässt und noch so einiges mehr…



Seien auch Sie zu Gast bei Holger Franke und lassen Sie sich von diesem einzigartigem Erlebnis verzaubern.





