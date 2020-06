Pressemitteilung BoxID: 804731 (Heilpflanzenwohl GmbH)

Abnehmen(1) wird jetzt noch leichter!

Mit Refigura und der großen 1+1 Aktion!

86 % zufriedene Anwender*, das muss gefeiert werden. Im Rahmen einer großen 1+1 Aktion sagt Refigura Danke für diese Treue und schenkt beim Kauf einer Packung Refigura die identische Packung! Noch nie war Abnehmen(1) so einfach!



Erneut ausgezeichnet



Die unabhängig erhobenen DEUTSCHLAND TEST Ergebnisse von Focus Money sind da! Refigura freut sich über 86 % zufriedene Anwender* und möchte das mit diesen feiern. Es winken Geschenkgutscheine im Wert von bis zu 90 €! Jetzt heißt mitmachen, natürlich einfach abnehmen und den Sommer in vollen Zügen genießen!



Den Sommer genießen – ohne zu verzichten!



Der Sommer ist da! Die Corona-Pandemie hat jedoch vielen einen Strich durch ihre Wohlfühlfigur gemacht. Kein Problem: Mit Refigura ist Abnehmen(1,4) natürlich einfach, ohne den Grillabend bei Freunden abzusagen oder auf das Eis in der Sonne zu verzichten.



Neu & einzigartig: Refigura PRO



Damit in diesem Jahr zusätzlich zum Abnehmen4 auch der Stoffwechsel aktiv gehalten werden kann5, gibt es jetzt das neue Refigura PRO. Refigura PRO überzeugt gleich dreifach:



1. Wissenschaftlich bewiesene Gewichtsreduktion:(4,8)

100% Pflanzenextrakt-Power (Amorphophallus rivieri) fördert das natürliche Sättigungsempfinden und trägt zum gesunden Abnehmen bei.(4,8)



2. Aktiver Stoffwechsel:(5)

Zusätzlich hilft Ihnen ein Mikronährstoff-Komplex einen aktiven Fettsäure- und Kohlenhydratstoffwechsel zu erhalten.(5) Das gibt es nur bei Refigura PRO!



3. Weiterhin gesund essen:

Refigura PRO vermeidet gezielt die Nachteile vieler anderer Abnehmmittel, wie Proteinshakes und Crash Diäten. Dort verhindern schlechter Geschmack und einseitige Ernährung häufig langfristige Abnehmerfolge. Anders bei Refigura PRO: Man kann weiterhin gesund essen, ohne Mahlzeiten zu ersetzen(7). Einfach kurz vor dem Essen Refigura PRO nicht vergessen.



Die große Refigura 1+1 Aktion



Das gab es noch nie! Diesen Sommer wird Abnehmen(1,4) noch leichter! Als Dankeschön für so viele zufriedene Anwender schenkt Refigura in der „2 für 1“ Aktion diesen jetzt eine zusätzliche Packung. Gratis und nur für kurze Zeit.



Apothekenexklusiver Vertrieb in Deutschland und Österreich



Refigura gibt es in Packungen mit 15, 30 oder 90 Sticks unter den Pharmazentralnummern 12450211, 12450228 und 12450240 zum empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro, 39,99 Euro bzw. 89,99 Euro und auch als Kapsel unter den Pharmazentralnummern 13861092 und 13861123 zum empfohlenen Verkaufspreis von 39,99 EURO und 89,99 EURO.



Refigura PRO gibt es in Packungen mit 60 oder 160 Kapseln unter den Pharmazentralnummern 16122136 und 16122142 zum empfohlenen Verkaufspreis von 39,99 Euro bzw. 89,99 Euro. Refigura PRO ist seit dem 02.01.2020 exklusiv in deutschen sowie österreichischen Apotheken erhältlich.



Die Heilpflanzenwohl GmbH ist eine Tochter des schweizerischen Pharmaunternehmens Heilpflanzenwohl AG mit Sitz in Baar.



Weitere Informationen unter www.refigura.de



Refigura dient der unterstützenden Behandlung von Übergewicht, Adipositas und zur Gewichtskontrolle im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung.

*) Ergebnisse des Deutschland Tests von FOCUS Money finden Sie unter: www. refigura.de/deutschlandtest

1) Im Rahmen eines gesunden Lebensstils und kalorienarmer Ernährung.

2) Optimale Ergebnisse werden bei einer Anwendung von 3 Monaten erzielt. Refigura ist für eine längerfristige Einnahme geeignet.

3) Kein Ersatz von Mahlzeiten erforderlich! Einfach Refigura mit ausreichend Flüssigkeit vor dem Essen einnehmen.



Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Nehmen Sie im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung 3 Mal täglich je 2 Kapseln ein, ca. 15 Minuten vor jeder Mahlzeit. Nach der Einnahme ausreichend trinken. Ausschließlich für Erwachsene. Keine Einnahme während der Schwangerschaft und der Stillzeit. Nicht für Personen mit Untergewicht geeignet. Bei Personen mit Schluckbeschwerden und bei ungenügender Flüssigkeitszufuhr während der Einnahme besteht Erstickungsgefahr.

4) Glucomannan trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zu Gewichtsverlust bei.

5) Vitamin B6 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Zink trägt zu einem normalen Kohlenhydrat- und Fettsäure-Stoffwechsel bei. Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei.

6) Refigura PRO kann über einen längeren Zeitraum genommen werden.

7) Kein Ersatz von Mahlzeiten erforderlich! Einfach Refigura PRO mit ausreichend Flüssigkeit vor dem Essen einnehmen. 8) EFSA Journal 2010;8(10):1798 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1798

