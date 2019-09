Pressemitteilung BoxID: 765535 (Heilbronn Marketing GmbH)

Weinlesefest findet erstmals Sonntag statt

Traditionsreiches Fest am Wartberg am 29. September

Erstmalig an einem Sonntag findet am 29. September das traditionsreiche Weinlesefest am Wartberg mit seinem fantastischen Blick über die Weinberge ins Zentrum von Heilbronn statt. Am Treffpunkt, Ort der Veranstaltung sowie am Ablauf ändert sich dagegen wenig: Treffpunkt ist ab 13 Uhr an der 200 Jahre alten historischen Baumkelter in der Riedstrasse, wo die Gäste unter anderen von den Heilbronner Käthchen empfangen werden. Von hier startet um 13.30 Uhr die in den zurückliegenden Jahren sehr geschätzte kenntnisreich geführte Weinwanderung entlang des Wein Panorama Weges zum Wasserhochbehälter (unterhalb des Wartbergrestaurants), wo das weitere Fest stattfindet. Ausgeschenkt werden Weine der Genossenschaftskellerei, fürs Kulinarische sorgen die Landfrauen Heilbronn.



Nach dem traditionellen Glockenläuten der drei Nordstadt-Kirchen Wartbergkirche, Nikolaikirche sowie Augustinuskirche um 15 Uhr feiern die Gäste einen Ökumenischen Gottesdienst gemeinsam mit Pfarrer Steven Häusinger sowie Pfarrer Joachim Pfeiffer, musikalisch begleitet durch den Posaunenchor der Evang. Gesamtkirchengemeinde Heilbronn und der Urbanus Chorgemeinschaft. Es folgen Begrüßungsreden mit dem Vorstandsvorsitzenden der Genossenschaftskellerei Heilbronn Justin Kircher, Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel, dem Präsidenten des Weinbauverbandes Württemberg Hermann Hohl sowie der württembergischen Weinprinzessin Franziska Fischer. Vor allem Heilbronner Themen aufs Korn nehmen beim Kulturprogramm ab 17 Uhr die Mitglieder von „Wartberg Auslese“, ehe es zum gemütlich-musikalischen Ausklang mit Jan Vajs und Begleitung übergeht.



Wer auf das Auto oder Rad verzichten möchte, kann das Weinlesefest auch mit dem Öffentlichen Personennahverkehr – und hier mit dem Ausflugsverkehr der Linie B zum Beispiel um 14.54 Uhr ab Harmonie/Kunsthalle – erreichen. Späteste Rückfahrt vom Wartberg ist um 18.08 Uhr.

