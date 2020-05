Pressemitteilung BoxID: 801192 (Heilbronn Marketing GmbH)

Stadtgeschichte neu entdecken

Gleich drei spannende Stadtführungen machen kommende Woche Lust darauf, Heilbronn neu zu entdecken. Per Fahrrad und Segway geht es zu den schönsten Ecken der Stadt, eine klassische Führung stellt die wichtigsten Plätze und ihre Geschichten vor.



Am Freitag, 5. Juni geht es per Drahtesel durch Heilbronn: Stadtführer Walter Schuppert begleitet die etwa zweieinhalbstündige Radtour zu Sehenswürdigkeiten wie Rathaus und Kilianskirche. Auch Wohlfühlorte wie Neckarmeile und Botanischer Obstgarten liegen auf der leichten Route. Start ist um 17:30 Uhr auf dem Marktplatz, die Teilnahme kostet für Erwachsene 20, für Kinder 10 Euro.



Ebenfalls auf zwei Rädern erkunden Interessierte am Samstag, 6. Juni um 14 Uhr die Stadt. Per Segway lassen sich schnell und bequem die Innenstadt, der Neckar und die Weinberge erreichen. Beginn ist um 14 Uhr beim Kiosk am Wertwiesenpark. Die zweieinhalbstündige Tour kostet 69 Euro pro Person. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 3. Juni.



Am Sonntag, 7. Juni um 11 Uhr stehen die Plätze der Innenstadt und ihre Geschichten im Mittelpunkt. Annette Geisler begleitet den Rundgang als Stadtführerin, erläutert die frühere Nutzung der Plätze und schlägt den Bogen zur heutigen Nutzung. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Haus der Stadtgeschichte, Eichgasse 1. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 10 Euro pro Person.



Für alle Führungen gilt eine maximale Teilnehmerzahl von 15 Personen und es ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Bezahlung kann derzeit ausschließlich in der Tourist-Information Heilbronn erfolgen.



Weitere Informationen, Anmeldung und Bezahlung bei der Tourist-Information in der Kaiserstr. 17 in Heilbronn unter Telefon 07131 56 22 70, per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de und unter https://www.heilbronn.de/tourismus/stadtfuehrungen. Die Tourist-Information ist derzeit Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

