Laue Sommerabende mit internationalem Flair

Heilbronn zeigt Vielfalt: Erster "Sommerabend der Kulturen" an der Fährlebühne

Musik, Tanz, Lebensfreude – das alles bietet die neue Programmreihe „Sommerabend der Kulturen“ an der Heilbronner Fährlebühne. Jeden Donnerstag ab 19 Uhr zeigen hier Musiker und Tänzer aus unterschiedlichen Ländern künstlerische Darbietungen aller Art. Zum Auftakt werden am Donnerstag, 6. August Geschichten aus russischer und türkischer Kultur erzählt.



Die Erzählungen aus Russland und der Türkei werden eingebettet in Musikbeiträge der Georgier Mamuka Tchitchinadze (Gesang und Gitarre) und Zurab J. Gagnidze (Bass). Die „Tafel-Songs“ als Musikformat umfassen verschiedene Arten georgischer Vokal- und Instrumentalmusik, die sich über mehrere Jahrhunderte entwickelt hat. Mehrstimmige Volkslieder in Verbindung mit den sogenannten „Qalaquri“-Melodien, die hauptsächlich in Tiflis entstanden sind, inspirieren zum Mitsingen.



Die Reihe „Sommerabend der Kulturen“ des Dachverbands Netzwerk der Kulturen in Kooperation mit der Heilbronn Marketing GmbH und der Stabsstelle Partizipation und Integration läuft bis zum 10. September an der Fährlebühne auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände in Heilbronn. Weitere Termine: Jeweils Donnerstag, 13., 20., 27. August, 3. und 10. September. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.



Der Eintritt ist frei, Tickets müssen aber vorab unter www.Heilbronn.de/Sommerabend reserviert werden. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

