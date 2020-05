Pressemitteilung BoxID: 801204 (Heilbronn Marketing GmbH)

Heilbronn vom Neckar aus erleben

Führung "Stadt am Fluss" zeigt Heilbronn aus einer besonderen Perspektive

Die faszinierende Atmosphäre des Heilbronner Neckars und viele Informationen rund um die Stadt gibt es bei einer Rundfahrt der ganz besonderen Art: „Stadt am Fluss“ zeigt Heilbronn vom Schiff aus. Am Freitag, 12. Juni legt das Ausflugsschiff um 14:30 Uhr an der Anlegestelle Götzenturmbrücke ab.



Das gemütliche Ausflugsschiff nimmt die Passagiere mit von der Heilbronner Innenstadt bis zum Hafen und wieder zurück. Stadtführerin Edith Süßenbach berichtet unterwegs über alles, was an den Teilnehmern links und rechts vorbeizieht. Den Passagieren bieten sich vom Neckar aus ungewöhnliche Perspektiven auf Heilbronn – der Kanalhafen mit seiner Schleuse, der Salzhafen und der Osthafen bergen interessante Details. Wenn das Schiff auf dem Alten Neckar in Richtung Karl-Nägele-Brücke fährt, eröffnet sich eine faszinierende Aussicht auf das ehemalige Bundesgartenschau-Gelände.



Treffpunkt ist um 14:15 Uhr an der Anlegestelle am Götzenturm. Die etwa zweieinhalbstündige Rundfahrt mit Stadtführung und einem Getränk kostet 25 Euro pro Person, Kinder in Begleitung Erwachsener zahlen bis sechs Jahre 3 Euro, bis 14 Jahre 11,50 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Termine: 10. Juli, 31. Juli, 14. August, 11. September und 2. Oktober, jeweils um 14:30 Uhr.



Weitere Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information in der Kaiserstr. 17 in Heilbronn unter Telefon 07131 56 22 70, per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de und unter www.heilbronn.de/tourismus/stadtfuehrungen.

