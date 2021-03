Drei Dachgeschosswohnungen im Boxhagener Kiez in Berlin

Angebaute Aufzüge und Balkone steigern Wohnqualität





Der Berliner Projektentwickler hedera bauwert entwickelt im angesagten Berliner Szenekiez um den Boxhagener Platz im Stadtbezirk Friedrichshain drei komfortable Dachgeschosswohnungen auf dem Wohnhaus BO in der Weserstraße 36. Der Dachgeschossausbau mit einer BGF von ca. 632 Quadratmetern wird durch den Anbau eines Aufzuges ergänzt, der alle Etagen des dann sechsgeschossigen Altbaus über einen Halt auf den Zwischenpodesten erreicht. Balkone bieten zusätzliche Wohnqualität und einen weiten Blick über die Umgebung. Die Bauarbeiten für die drei Eigentumswohnungen sind in vollem Gange, der Vertriebsstart ist nun erfolgt. Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2021 geplant.



Geschäftsführer Ioannis Moraitis sagt: „Der Projektname BO verbindet die Verortung nahe dem Boxhagener Platz mit dem schwedischen Begriff für ,Leben’ beziehungsweise ,Nest’. Wohnungen in diesem Szenekiez sind sehr begehrt. Dachgeschossausbauten bieten eine kiezfreundliche Alternative zur Verdichtung, um den so dringend benötigten Wohnraum zu realisieren. Wir bieten zum angesagten Umfeld soliden Wohnwert zum Wohlfühlen.“



Das bisher fünfstöckige BO wird durch den Dachgeschossausbau um ein Stockwerk erweitert. Die zwei Dreiraumwohnungen und eine Fünfraumwohnung komplettieren das Wohnensemble und bieten auf ca. 110 – 181 Quadratmetern Fläche modernen Wohnkomfort in urbanem Altbaucharme. Sollte der kieztypische Trubel der benachbarten Parks und Plätze an manchen Tagen zu viel werden, bietet der abgegrenzte Innenhof neben gesicherten Fahrradstellplätzen eine hauseigene Alternative zum Entspannen. Der direkte Zugang zum neu eröffneten Siegfried-Hirschmann-Park ermöglicht Ruhe und Erholung auf mehr als 6.700 Quadratmetern begrünter Freifläche.



Im Viertel um den Boxhagener Platz sind die Wege kurz. Kinos, Restaurants, Bars und kleine originelle Geschäfte liegen in fußläufiger Entfernung. Auch Spielplätze, Kitas und Schulen sind schnell erreicht. Bus und Tram sowie die nahen S- beziehungsweise U-Bahnstationen Frankfurter Allee und Samariterstraße schaffen bequeme Verbindungen in alle Richtungen. Mit dem Fahrrad sind es nur wenige Minuten in den weitläufigen Volkspark Friedrichshain und zur historischen Oberbaumbrücke über die Spree.

(lifePR) (