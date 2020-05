Pressemitteilung BoxID: 800997 (HEAG mobilo GmbH)

Straßenbahnen der HEAG mobilo fahren wieder regulär

Von Dienstag (2.6.) an fahren die Straßenbahnlinien der HEAG mobilo wieder nach dem regulären Fahrplan. Im Zuge der Corona-Pandemie hatte das Verkehrsunternehmen das ÖPNV-Angebot zeitweise auf Samstags- und Ferienfahrpläne umgestellt.



Gleichzeitig mit der Wiederaufnahme des Regelbetriebs setzt die HEAG mobilo bei der Straßenbahn ein neues Betriebskonzept um, um besser auf Störungen reagieren zu können. Bei vielen Linien verschieben sich die Abfahrtszeiten daher um wenige Minuten. Fahrgäste profitieren dabei von einer höheren Fahrplanstabilität. Lediglich die im Fahrplan mit dem Buchstaben „B“ gekennzeichneten Verstärkerfahrten entfallen noch bis zu den Sommerferien.



Linie 3: Geänderte Abfahrt am Hauptbahnhof

Einzige Besonderheit: Mit dem neuen Betriebskonzept wechseln am Darmstädter Hauptbahnhof die Abfahrtspunkte der Linie 3. Morgens, von 4.40 Uhr bis 8.25 Uhr sowie am Nachmittag von 12.34 Uhr bis 19.10 Uhr fahren die Straßenbahnen nicht von Platz 3 vor dem Hauptportal ab, sondern von Platz 1 gegenüber, an der bisherigen Ausstiegshaltestelle. Die jeweiligen Abfahrten werden immer an den betreffenden Anzeigern aufgeführt und geben vor Ort Orientierung. Auch die HEAG mobil o-App weist die genaue Halteposition aus.



Die neuen Fahrpläne stehen auf heagmobilo.de zum Download zur Verfügung.

