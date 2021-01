Am 27. Januar besteht die RMV-Mobilitätszentrale am Darmstädter Hauptbahnhof seit 15 Jahren. Für zahlreiche ÖPNV-Kunden ist die Serviceeinrichtung im Glaspavillon auf dem Bahnhofsvorplatz längst eine zentrale Anlaufstelle. Seit 2006 bietet dort das Serviceteam der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation - DADINA - und der HEAG mobilo an sechs Tagen in der Woche individuelle und persönliche Beratung rund um das Thema Mobilität.



Carsharing und Leihfahrräder



Das Beratungsspektrum der „Mobizentrale“ ist im Laufe der Jahre gewachsen. „Die Mobilität in Darmstadt ist vielfältiger geworden, daher bieten wir dort heute neben der klassischen ÖPNV-Beratung auch Informationen zum CarSharing oder zu Leihfahrrädern an. Beide Angebote findet man quasi vor der Haustür der Mobizentrale“, ergänzt Darmstadts Verkehrsdezernent Oberbürgermeister Jochen Partsch.



Modernisierung im Sommer 2020 abgeschlossen



Nach einer umfassenden Modernisierung präsentiert sich die RMV-Mobilitätszentrale seit August 2020 im neuen, frischen Look. Die Umgestaltung des „Kubus“ bietet den Kundinnen und Kunden noch mehr Service und Komfort: So erleichtert beispielsweise eine abgesenkte Tresenfläche Rollstuhlfahrenden die Kommunikation. Das übersichtlich präsentierte Informationsmaterial ist gut erreichbar, und große Bildschirme sorgen für tagesaktuelle Informationen. „Auch Kunden aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg nutzen gerne das umfassende Informationsangebot an dieser zentralen Lage vor dem Darmstädter Hauptbahnhof, der eine Drehscheibe für lokale und regionale ÖPNV-Angebote ist“, meint Erster Kreisbeigeordneter Robert Ahrnt, der zusammen mit Partsch die DADINA-Vorstandsspitze bildet. Beide bedauern, dass der Geburtstag nicht wie die früheren Jubiläen mit Partnern und Kunden gefeiert werden kann, vielleicht gibt es dafür später im Jahr noch eine Möglichkeit.



Über die RMV-Mobilitätszentrale Darmstadt



Die Darmstädter RMV-Mobilitätszentrale ist eine von zahlreichen RMV-Mobilitätszentralen im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Viele von ihnen werden von den ÖPNV-Organisationen vor Ort betreut und geführt. „Egal, wo unsere Fahrgäste im RMV-Gebiet unterwegs sind – wir setzen darauf, dass sie überall hochwertige Informationen und guten Service im vertrauten Design vorfinden. Um regional und lokal stets gute Auskünfte zu geben, arbeiten wir bei unseren Mobilitätszentralen eng mit den Nahverkehrsorganisationen vor Ort zusammen. Ich freue mich, dass wir die DADINA und HEAG mobilo bereits seit 15 Jahren in Darmstadt als verlässliche Partner an unserer Seite haben und dass unsere Mobizentrale am Hauptbahnhof seit der Renovierung im vergangenen Jahr noch moderner und schöner daherkommt“, sagt RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat.

Für die Geschäftsführerin der HEAG mobilo, Bettina Clüsserath, ist die RMV-Mobilitätszentrale inzwischen zu eine r festen Institution geworden: „Gemeinsam mit unserem Kundenzentrum am Luisenplatz sorgen wir so für eine umfassende ÖPNV-Beratung an den zwei zentralen Verkehrsdrehscheiben in Darmstadt“, unterstreicht Clüsserath.



Montags bis samstags geöffnet



Auch in dieser schwierigen Zeit steht das Team für seine Kunden montags bis samstags für Beratung und Verkauf zur Verfügung. Zwar nutzen aufgrund der Corona-Pandemie im Moment etwas weniger Fahrgäste die RMV-Mobilitätszentrale, um dort Zeitkarten zu kaufen, oder sich zu informieren, dennoch halten es HEAG mobilo und DADINA für wichtig, präsent zu sein.



Geleistet wird der Service in der RMV-Mobilitätszentrale von einem Team von mehr als zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von DADINA und HEAG mobilo, die allesamt zertifizierte Mobilitätsberaterinnen und Mobilitätsberater sind. Neben dem Verkauf von Fahrkarten für den Nahverkehr können dort auch das Schülerticket Hessen und das Seniorenticket Hessen erworben werden. Außerdem gibt das Serviceteam Tipps zu Themen der vernetzten Mobilität wie Carsharing oder Park & Ride-Angeboten.



Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Samstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

RMV-Mobilitätszentrale Darmstadt

Am Hauptbahnhof 20a

64293 Darmstadt

Tel.: (0 61 51) 3 60 51 51

