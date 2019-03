Pressemitteilung BoxID: 744838 (HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG))

HEAG zählt zu den "Digital-Champions"

HEAG wurde mit Digital-Zertifikaten "Digital-Champion" und "Digital Qualität Deutschland" ausgezeichnet

In den vergangenen Tagen hat die HEAG gleich zwei Digital-Zertifikate erhalten: Das Unternehmen wurde von Focus Money zum „Digital-Champion – Unternehmen mit Zukunft“ gewählt. Außerdem hat die HEAG das noch junge Siegel „Digital Qualität Deutschland“ als eines der ersten Referenzunternehmen erhalten. „Wir freuen uns sehr über die beiden Auszeichnungen. Denn sie zeigen, dass die Strukturen und Prozesse in unserem Unternehmen zeitgemäß sind. Außerdem nehmen wir die Zertifikate als Ansporn, aus den Chancen der Digitalisierung heraus neue Geschäftsmodelle zu entwickeln“, sagen die HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. Beispiele für die Digitalisierungsprojekte der HEAG sind die Entwicklung eines Konzepts für die Digitalisierung der Stadtwirtschaft, die Einführung von verschlüsseltem E-Mail-Versand zwischen Einheiten der Stadtwirtschaft, die Möglichkeit der digitalen Terminvereinbarung für die HEAG-Angebote Vereins- und Gründercoaching sowie die Konzeption einer Quartiersapp.



Diesem Eindruck schließt sich auch der Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende Jochen Partsch an: „Ich gratuliere der HEAG-Holding und ihren beiden Vorständen Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek ganz herzlich zum Gewinn der beiden Auszeichnungen 'Digital-Champion' und 'Digital Qualität Deutschland'. Diese zeigen einmal mehr, dass die Digitalstadt Darmstadt auch beim Dachunternehmen unserer Stadtwirtschaft mit Leben gefüllt und durch innovative Ideen und Konzepte weiterentwickelt wird.“



Digitale Transformation betrifft alle Unternehmensbereiche



„Digital-Champion“ basiert auf der gleichnamigen Studie, die im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test durch das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung mit wissenschaftlicher Begleitung des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts realisiert wurde. Die Motivation hinter der Auszeichnung: zu verdeutlichen, dass mit der digitalen Transformation über die technischen Herausforderungen hinaus auch organisatorische und kulturelle Fragen geklärt werden müssen. Sie betrifft alle Unternehmensbereiche. Die HEAG erreichte in der Studie in der Kategorie „Investment und Beteiligung“ den ersten Platz in einer Reihe namhafter Beteiligungsunternehmen.



Digitalisierung als Chance für kommunale Unternehmen



Die junge Darmstädter Initiative Digital Qualität Deutschland (DQD) unterstützt kommunale Unternehmen dabei, Chancen der Digitalisierung zu ermitteln, zu bewerten und zu nutzen. Je nach Grad der digitalen Reife auf strategischer und operativer Ebene, erhalten kommunale Betriebe ein entsprechendes DQD-Zertifikat. „Als Holding spiegelt die Zertifizierung besonders unsere strategische Ausrichtung auf eine digitale Zukunft sowie die Orientierung am Bürgernutzen und den internen Prozessen wider. Das Durchlaufen des Zertifizierungsverfahrens fordert und fördert die bewusste Auseinandersetzung mit unseren digitalen Zielvorstellungen und Chancen“, erläutern Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. „Das Zertifikat hilft dabei, die digitale Transformation zu gestalten und auf Nachhaltigkeit zu überprüfen. Das ist insbesondere für die kommunale Wirtschaft ein wichtiger Faktor, die für die Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger Verantwortung trägt“.



Informationen zu den Zertifikaten finden Sie auf http://www.deutschlandtest.de/digitalerwandel/ und www.digitalq-deutschland.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (