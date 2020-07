Havas Germany

Havas ist eine kreative Kommunikationsagentur, die alle Disziplinen des modernen Marketings bedient. Unsere Zielsetzung ist einfach formuliert, aber herausfordernd – und identisch für alle Havas Agenturen im globalen Network: „Our mission is to make a meaningful difference to brands, businesses and people”.



Im Zeitalter abnehmender Werte (Havas Studie „The Future of Trust“), “Fake News“ und steigendem Zynismus der Menschen gegenüber Werbung, haben es Marketer und Agenturen mit ganz neuen Herausforderungen zu tun. Unsere Überzeugung ist es, dass Marken eine Haltung einnehmen müssen, um die Menschen nachhaltig zu erreichen.



Havas ist das einzige unabhängige globale Agentur-Network.

Havas glaubt an das Village Modell, die konsequente Integration von Creative, Media & Content.

Havas ist Teil von Vivendi und somit eng verzahnt mit den Schwesterunternehmen Universal Music, Gameloft und StudioCanal.