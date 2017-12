Haustausch zur Weihnachtszeit - Beispiele von deutschen Familien, die an besonderen Orten feiern

Ob in der Sonne von Arizona oder in einem charmanten Dorf in den Niederlanden: Seit 25 Jahren profitieren deutsche Haustauschbegeisterte via Haustauschferien.com von immer überraschenderen Umgebungen und Unterkünften an Weihnachten und für die Winterferien. Sie verreisen authentisch fernab des Massentourismus und wesentlich preiswerter. Für sie ist es eine ideale und vor allem originelle Art und Weise, auch noch zum Jahresende Abwechslung in ihr Leben zu bringen. Im Folgenden gibt es einen kleinen Überblick von vier Familien und deren geplante Haustausche in der Weihnachtszeit (Bildmaterial):



Gemütlicher Aufenthalt in den Niederlanden



Carolin und Ralph aus Berlin tauschen dieses Jahr ihre Unterkunft mit der von Britt in Oudesluis – etwa eine Stunde von Amsterdam entfernt. Oudesluis ist ein niedliches, typisch holländisches Dorf, das seinen ganz eigenen Charme hat. Das kleine Haus ist sehr gemütlich und hat eine traumhafte Feuerstelle. Für Carolin und Ralph ist es schon der siebte Tausch.



Paris – ein Schmuckstück für Winterurlauber



Von Frechen (NRW) nach Paris: Julia, Steffen und ihre zwei Töchter tauschen ihre Unterkunft mit Anne und Fabien aus Paris, die ebenfalls zwei Kinder haben. Ihre Wohnung in Colombes, Paris ist 100 m2 groß mit 4 Zimmern und 2 Badezimmern – perfekt für eine Familie wie die von Julia und Steffen! Die komfortable Wohnung ist bestens ausgestattet und in der Nähe von allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Nicht weit entfernt liegt auch der schöne Park Pierre Lagravere. Oh, Champs-Élysées… wir kommen!



Weihnachten auf Schwedisch



Petra und Nick aus Hamburg verschlägt es über die Weihnachtszeit mit ihren zwei Kindern nach Schweden. Im Gegenzug wohnen zur selben Zeit Sarah, Jonas und deren 3 Kinder in der Unterkunft in Hamburg. Das Haus in Haninge, einem kleinen Dorf in der Nähe von Stockholm, hat einen riesigen Garten für viel Spaß mit Kindern. Das Haus ist gerade im Winter optimal, befinden sich doch gleich nebenan ein Eislaufplatz und eine bekannte Langlaufstrecke. Außerdem gibt es ein Whirlpool und sogar eine kleine Sauna.



Ab in die USA



Eva und Andy aus München tauschen mit Cindy und Ron aus Arizona. Beide haben bereits drei erfolgreiche Tausche hinter sich. Das Haus ist mit einer großzügigen Terrasse und einem Swimmingpool ausgestattet. Scottsdale ist ein gehobener Vorort von Phoenix. In der Nähe gibt es über 200 Golfplätze und zahlreiche professionelle Sportstätten. Die Gegend um Scottsdale bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Schwimmen, Wandern, Radfahren etc. In der Nähe befinden sich Kunstgalerien, Kasinos, ein Theater, ein großer botanischer Garten, Einkaufsmöglichkeiten sowie Restaurants. Und ein Tagesausflug zum Grand Canyon ist auch möglich.

HomeExchange (in Deutschland bekannt als haustauschferien.com) wurde 1992 von Ed Kushins, einem der Vorreiter der Sharing Economy, gegründet. Seitdem hat HomeExchange mehr als eine Million Haustausche ermöglicht. So organisierten allein im Jahr 2016 rund 67.000 Mitglieder über 135.000 Haustausche in 150 Ländern. HomeExchange gestaltet den Tausch einfach, flexibel und garantiert eine authentische Erfahrung vor Ort. 2016 wurde die Webseite von Lesern der amerikanischen Tageszeitung USA Today und deren Reiseportal 10Best zur "besten Booking-Plattform für Aufenthalte" gewählt. HomeExchange hat auch den erfolgreichen Haustausch-Hollywood-Film Liebe braucht keine Ferien (2006) mit Cameron Diaz, Kate Winslet und Jude Law inspiriert. 2017 übernahm die alternative Haustauschplattform GuesttoGuest HomeExchange und wurde zur weltweit größten Internetplattform für Haustausch zwischen Privatpersonen.



