Pressemitteilung BoxID: 797183 (Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein von Kiel und Umgegend e.V.)

Schlicht und einfach abschaffen

Haus & Grund Kiel zum Beitragsstreit in Mönkeberg

Wie im gesamten Umland, so entbrennt jetzt auch in der Kieler Nachbargemeinde Mönkeberg ein Streit um die Belastung von Grundeigentümern durch die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Hierzu hat Haus & Grund Kiel eine klare Position. Straßenausbaubeiträge seien ein überkommenes Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Die Kosten müssen gerechterweise aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert werden, wie bei Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen auch. Nur die Eigentümer allein dürften damit nicht mehr belastet werden. Haus & Grund-Geschäftsführer Sönke Bergemann: „Manchmal gibt es für komplizierte Probleme wie Straßenausbaubeiträge sogar in Mönkeberg eine einfache Lösung: Dem Beispiel anderer Gemeinden folgen und schlicht und ergreifend abschaffen!“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (