Pressemitteilung BoxID: 766596 (Haus & Grund Schleswig-Holstein - Verband Schleswig-Holsteinischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.)

Straßenausbaubeiträge abschaffen, Einbruchsprävention fortsetzen; Haus & Grund zur Finanzplanung 2019 bis 2028

Die Landesregierung hat heute die Finanzplanung bis zum Jahr 2028 für Schleswig-Holstein beschlossen.



Das erklärte Alexander Blažek, Vorsitzender des Grundeigentümerverbands Haus & Grund Schleswig-Holstein, wörtlich:



„Straßenausbaubeiträge müssen landesweit abgeschafft werden und nicht nur in den Kommunen, die sich das leisten können. Dafür muss das Land die erforderliche Mittel im Finanzausgleich bereitstellen. Diese Abgabe ist völlig überkommen und keinem Bürger verständlich zu machen. Während alle anderen Straßen wie Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert werden, werden Anlieger für Gemeindestraßen zur Kasse gebeten. Insbesondere für junge Familien und Rentner kann das ruinöse Folgen haben. Die aktuelle Regelung führt zu einem unnötigen Flickenteppich im Lande. Die Finanzplanung bietet die Chance, hier klare Kante zu machen.



Das Land sollte das Förderprogramm für Einbruchsprävention fortsetzen. Bereits im Juli waren die Fördermittel für 2019 verbraucht, was für die rege Nachfrage spricht. Der Erfolg gibt dem Programm recht, weil die Einbruchskriminalität zuletzt deutlich zurückgegangen ist. Zudem löst die Förderung ein Vielfaches an Investitionen aus. Nur wer mindestens 1.000 € investiert hatte, bekam 15 Prozent Zuschuss.“

