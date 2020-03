Pressemitteilung BoxID: 790404 (Haus der Kulturen der Welt)

HKW: Alle Veranstaltungen bis 31.5.2020 abgesagt / Ausstellungen finden satt

Das Haus der Kulturen der Welt – HKW sagt seine öffentlichen Veranstaltungen bis einschließlich 31. Mai 2020 ab. Diese Entscheidung beruht auf den aktuellen Vorgaben und Empfehlungen der öffentlichen Verwaltung zum Umgang mit dem Coronavirus (COVID-19). Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie auf dem Laufenden.



Die Ausstellung Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne öffnet regulär am Donnerstag, 2.4.2020, 12h. Pressekonferenz und Vernissage am Dienstag, 31.3. resp. Mittwoch, 1.4.2020 entfallen. Individuelle Pressetermine bitte an:



Kontakt: anne.maier@hkw.de



Carrier Bag Fiction findet am Donnerstag, 19.3.2020 nicht statt. Ein Ersatztermin ist in Planung.



Kontakt: jan.trautmann@hkw.de



HKW DO BRASIL: GAL COSTA findet nicht statt. Das Konzert wird nicht nachgeholt. Ticket-Rückgabe siehe unten.



Kontakt: anne.maier@hkw.de



ON MUSIC #2: Politics of the Dance Floor am Donnerstag, 2.4.2020



ON MUSIC #3: Nightingala, am Donnerstag, 7.5.2020



finden nicht statt. Ticket-Rückgabe siehe unten.



Kontakt: barbara.gstaltmayr@berlin.de



Die Ausstellung A Slightly Curving Place ist ab 23.5.2020 offen für Besucher.



Kontakt: anne.maier@hkw.de



The New Alphabet School #4 Transmitting Die Veranstaltung ist verschoben und findet voraussichtlich im Herbst 2020 oder Sommer 2021 statt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.



Kontakt: jan.trautmann@hkw.de



Informationen zur Ticket-Rückgabe



Bereits gekaufte Tickets werden zurückgenommen und erstattet. Dazu bitten wir um Kontaktaufnahme per E-Mail an ticketinfo@berlinerfestspiele.de oder per Post (Berliner Festspiele, Schaperstr. 24, 10719 Berlin). Die Tickets, die über den HKW-Webshop gekauft wurden, werden durch eine Gutschrift auf das genutzte Zahlungsmedium erstattet. Bei Tickets, die an der Kasse oder telefonisch gekauft wurden, benötigen wir die Tickets (gerne auch gescannt per E-Mail) sowie eine Bankverbindung. Weitere Auskünfte erhalten Sie telefonisch unter +49 30 254 89 100. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass der Stornierungsvorgang u. U. etwas Zeit in Anspruch nehmen wird.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (