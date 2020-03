Pressemitteilung BoxID: 793125 (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.)

Neue Geschäftsbereichsleitung "Wirtschaft, Recht und Digitalisierung" bei der BAUINDUSTRIE

Dr. Stephan Rabe übernimmt ab 1. April 2020 die Leitung des Geschäftsbereichs „Wirtschaft, Recht und Digitaliserung“ beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Der promovierte Volljurist (57) war zuletzt als Wirtschaftsanwalt und Unternehmer in Berlin tätig. Bis Ende 2017 war er Geschäftsführer des ZIA, Zentraler Immobilien Ausschuss, zuvor viele Jahre bei Bankenverbänden in Bonn, Brüssel und Berlin. Er tritt die Nachfolge von Tim-Oliver Müller an.



„Wir freuen uns, mit Dr. Rabe einen erfahrenen Verbandsprofi gewonnen zu haben, der sich in Bau-, Immobilien- und Finanzthemen sowie in der politischen Interessenvertretung bestens auskennt“, sagte BAUINDUSTRIE-Hauptgeschäftsführer Dieter Babiel.

