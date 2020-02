Pressemitteilung BoxID: 786468 (Hatje Cantz Verlag GmbH)

Die Schönheit der Maschinen

Alastair Philip Wiper

Der britische Fotograf Alastair Philip Wiper zeigt in seinem neuen Buch Unintended Beauty Einblicke in technische Orte der Arbeit, des Wissens oder der Produktion, die für gewöhnlich verschlossen sind. Mit seinen Fotografien beleuchtet er ihre faszinierende Komplexität und Ästhetik.



BerNicht nur mit seinen Arbeiten für Magazine wie Wired, The Guardian, Wallpaper oder Vice wurde Alastair Philip Wiper (* 1980 in Hamburg) bekannt. Auch sein Buch über Bang & Olufsen und die Fotokampagnen für die Art Basel fanden große Beachtung. Mit dem nun erscheinenden Bildband Unintended Beauty zeigt er industrielle Situationen mit seiner besonderen Bildsprache.



Ob in den Schuhfabriken von Adidas, in Werften oder Laboren wie dem Forschungszentrum CERN: Wipers Bilder dokumentieren den Detailreichtum der Maschinen, die Atome kollidieren lassen oder Schuhe und Medizin produzieren. Gegliedert nach verschiedenen Bereichen wie Forschung, Nahrungsmittel, Produktion oder Energiegewinnung versammelt der Band Fotografien aus unterschiedlichen Industriezweigen oder Forschungseinrichtungen. Die ungewöhnlichen Strukturen oder Formen auf diesen Bildern regen zum genauen Hinschauen. Mit ihrer »ungewollten« Ästhetik fordern sie herkömmliche Vorstellungen von Schönheit heraus.



»Ich wurde schon immer angezogen von Dingen, die ein wenig merkwürdig und düster sind und üblicherweise nicht als schön oder hübsch bezeichnet werden. Ich habe diese industriellen Räume aber erst als schön gesehen, als ich begann sie zu fotografieren. Sie sind grafisch sehr interessant. Ich betrete einen Raum und sehe sofort Linien, Farben und Formen, die mich ansprechen“, so Wiper zu seiner Fotografie.



Die Bilder werden begleitet von einem Vorwort des Physikers Marcelo Gleiser und einem Interview zwischen dem Künstler und Ian Chillag, Host des Podcasts Everything is Alive.



AUSSTELLUNGEN: MADD Museum, Bordeaux, 2.04.–5.07.2020

Royal Institute of British Architects (RIBA), London, 26.2.–24.5.2020

Museum of Printing and Graphic Communication, Lyon, 15.4.–20.9.2020

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (