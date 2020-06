Pressemitteilung BoxID: 804001 (Harzer Tourismusverband e.V.)

Night of Light

Die Veranstaltungswirtschaft steht still

Am 10. März 2020 wurden Veranstaltungen von der Bundesregierung verboten. Damit war die Veranstaltungsbranche die erste Branche, die von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen war. Tausenden Unternehmen wurde somit von einem Tag auf den Nächsten die Arbeitsgrundlage entzogen. Ein gesamter Wirtschaftszweig mit ca. 1,5 Millionen Mitarbeitern steht vor der Frage, wie es nun weiter gehen soll. Mittlerweile ist die Durchführung von kleineren Veranstaltungen wieder gestattet. Dies allerdings unter kaum umsetzbaren Bedingungen, welche eine wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen so gut wie unmöglich macht. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2020 soll ein Zeichen gesetzt werden.



Die Night of Light, initiiert von der Essener LK-AG, ist eine deutschlandweite Aktion bei der mehrere tausend Unternehmen aus der Branche teilnehmen, um auf die dramatische Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. Es werden Theater, Tagungshotels, Veranstaltungszentren, Messegelände, Philharmonien oder stellvertretend dafür regionale Plätze und Bauwerke rot beleuchtet. Die Farbe rot signalisiert die Leidenschaft für den Beruf, aber auch die Gefahr vor der die Eventbrache momentan steht.



Auch die Wernigeröder Eventagentur STUDIO D4 und der Veranstaltungstechnikdienstleister Ton- und Lichtfabrik aus Blankenburg werden gemeinsam mit dem Brockenwirt an der Night of Light teilnehmen. Als Mahnmal für die aktuelle Lage soll das Brockenplateau rot illuminiert werden. Das Brockenplateau steht somit symbolisch für die Stadt Wernigerode und den gesamten Harz. Die Ton- und Lichtfabrik und STUDIO D4 arbeiten seit über 20 Jahren zuverlässig und professionell mit nationalen und internationalen Unternehmen zusammen, um kreative Veranstaltungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Auch hier hängen Arbeitsplätze an den weiteren Entscheidungen der Regierung.



Ziel der Night of Light ist es, mit der Politik ins Gespräch zu kommen und Lösungen zu finden, wie die milliardenschwere Branche vor einer massiven Insolvenzwelle bewahrt werden kann.



Weitere Infos zur Night of Light finden Sie unter: www.night-of-light.de

