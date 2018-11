Neuigkeiten aus den Harry's Home Hotels

22.11.18

„Wir haben ein gutes Gefühl bei der Expansion in unser Nachbarland“, sagt Harald Ultsch, Gründer der österreichischen Hotelgruppe Harry’s Home. Im April 2019 eröffnet mit dem Harry’s Home Zürich das erste Haus in der Schweiz. Anlässlich dazu wurden bei der offiziellen Preview-Feier Ende Oktober 2018 die Musterzimmer auf der Baustelle in Wallisellen/Zürich vorgestellt. Für Direktor Marco Schuchter steht fest: Neben Wohlfühlbädern und mobiler Küche wird sich das Hotel durch Flexibilität und Persönlichkeit auszeichnen. Zu den bestehenden Häusern in Graz, Linz, Dornbirn, Wien und München gesellt sich 2021 außerdem noch Harry’s Home Bern. www.harrys-home.com/zuerich



Harry’s Home Hotel Wien: Bloß kein (Weihnachts-)Stress!



Jeder kennt es: Viel Arbeit und Ärger bei der weihnachtlichen Familienzusammenkunft. Wer tagelange Vorbereitungen mit Putzen und Kochen umgehen möchte, bucht das „X-Mas-Special“ im Harry’s Home Wien im Millennium Tower. Gemeinsam genießen Familien dort die festlichen Tage zwanglos und entspannt. Mit einer Auswahl zahlreicher Shops und Restaurants rund um das Hotel können die Feiertage flexibel und auch mal ohne Verwandtschaft gestaltet werden. Weihnachten im Harry‘s Home kostet ab 144,50 €/Pers. und beinhaltet 3 Nächte im Studio Executive, regionales Frühstücksbuffet, 72 Stunden WienCard, eine Flasche Hochriegl-Sekt sowie einen Teller hausgemachte Kekse (buchbar von 22. bis 27. Dezember 2018). www.harrys-home.com/wien



Harry’s Home Hotel Graz: Alpakas hautnah erleben



Von 15. bis 17. Februar 2019 geht die Messe Alpaka Expo des österreichischen Alpaka Zuchtverbands in die zweite Runde. Eigens dafür offeriert das Harry’s Home Graz ein besonderes Angebot: Mit einer Übernachtung, dem Eintritt zur Veranstaltung, gratis Parken und einer Überraschung erfahren Besucher dort alles zu den kleineren Verwandten der Lamas. Geboten sind eine internationale Show, eine landwirtschaftliche Ausstellung und eine Alpaka-Modemesse. Das „Alpaka-Package“ des Harry’s Home Graz gibt’s ab 72 €/Pers. inkl. Frühstück. www.harrys-home.com/graz

(lifePR) (