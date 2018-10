Harry's Home Hotels geht hoch hinaus

11.10.18

Harry’s Home expandiert in der Schweiz: Neben dem Haus in Zürich kann die österreichische Hotelgruppe bald ein weiteres in Bern vorweisen – am 10. Oktober 2018 war Spatenstich. „Wir freuen uns schon jetzt darauf, in drei Jahren unsere Gäste im BäreTower empfangen zu dürfen“, sagte Unternehmensgründer Harald Ultsch. Das Hochhaus in Ostermundigen bei Bern ist dann mit 33 Stockwerken und rund 100 Metern das höchste Gebäude im Kanton. Auch Wohnungen, Büros, ein Restaurant und ein Ärztezentrum sind darin geplant. Das Hotel wird auf etwa 5.500 Quadratmetern und mit 117 Zimmern im Sockel des BäreTower angesiedelt, strategisch günstig gelegen in dem Berner Vorort: Das Stadtzentrum ist per S-Bahn und Bus innerhalb weniger Minuten erreichbar, das Autobahnkreuz Wankdorf in fünf Minuten mit dem Auto. Die Projektentwicklerin Halter AG konnte Helvetia Versicherungen als institutionelle Investorin für das gesamte Projekt gewinnen. www.harrys-home.com

