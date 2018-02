Meisterhaft

Es sei noch kein Meister vom Himmel gefallen, behauptet der Volksmund – und behält Recht. Tatsächlich ist der Weg zum Meisterbrief steinig: „Pauken ohne Ende“, lautet die Devise. Aber die ganze Büffelei lohnt sich. Denn wer zeigen will, dass er sein Handwerk voll und ganz beherrscht, Lehrlinge ausbilden und Verantwortung in einem Betrieb übernehmen will, den führt kein Weg an der Meisterschule vorbei.



Das wissen auch Christian Zahn und Eugen Raiswich von Harley-Davidson Kassel. Und beiden Geschäftsführern ist bewusst, dass Deutschland allmählich die Meister ausgehen. Ein guter Grund, die Handwerkskammer Münster zu unterstützen. Hier werden dringend Motorräder benötigt, an denen die künftigen Zweiradprofis ihr Wissen unter Beweis stellen und ihre Fertigkeiten perfektionieren können. So entschloss sich Harley-Davidson Kassel in Kooperation mit der Harley-Davidson Germany GmbH, der renommierten Ausbildungsstätte eine Maschine zu spenden. Natürlich handelt es sich dabei um ein echtes „Milwaukee Iron“. Das schwarz lackierte Bike stammt aus der beliebten Harley-Davidson Softail Baureihe, die hierzulande äußerst populär ist, und verfügt über einen luftgekühlten „Big Twin“ V2-Motor. Ein weiteres Triebwerk inklusive „Cruise Drive“-Sechsganggetriebe legte Harley-Davidson Kassel noch obendrauf. Schließlich sollen sich die angehenden Meister intensiv mit der Motorentechnik made in USA auseinandersetzen können.



Am Freitag, dem 16. Februar, übergab Christian Zahn die Maschine und den zusätzlichen Motor an Peter Mächel, Leiter des Fachbereichs Zweiradtechnik bei der Handwerkskammer Münster – und der freute sich riesig: „Spenden wie diese sind überaus wichtig für unsere Ausbildung, denn die Komplexität moderner Motoren, Fahrwerke, Bremsanlagen, Elektrik und Elektronik erschließt sich natürlich am besten in der Praxis und am Objekt.“ Und auch Zahn stand die Freude ins Gesicht geschrieben, denn was wäre sein neunköpfiges Team ohne einen Meister, der mit Können und Elan die Service-, Reparatur- und Umbauarbeiten an allen Kasseler Kundenmaschinen managt? „Unser Werkstattleiter Andreas Striening hat 2011 die Meisterprüfung in Münster absolviert“, erläutert Zahn. „Auf diese Weise können wir der Handwerkskammer endlich einmal ‚Danke’ sagen!“



Wer Zahn, Raiswich, Striening und den Rest der Kasseler Harley Profis besuchen möchte, findet sie im Harzweg 3 in Baunatal. Ein heißer Kaffee und jede Menge Motorräder laden dort Tag für Tag zum „Benzinreden“ ein.

