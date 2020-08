Pressemitteilung BoxID: 809916 (Harley-Davidson Germany GmbH)

"Long Way Up" mit H-D LiveWire

Apple TV+ erlaubt einen ersten Blick auf "Long Way Up": neue Apple-Originals-Serie mit Ewan McGregor und Charley Boorman

Apple TV+ hat jetzt einen ersten Blick in „Long Way Up“ gewährt, eine neue spannende Motorradserie, für die Ewan McGregor und Charley Boorman nicht nur die Rolle der ausführenden Produzenten übernommen haben, sondern in der sie auch inhaltlich im Mittelpunkt stehen: Die beiden besten Freunde machen sich mehr als zehn Jahre nach ihrem letzten aufregenden Motorradtrip rund um die Welt auf in ein neues Abenteuer. Die ersten drei Episoden von „Long Way Up“ werden am Freitag, dem 18. September, weltweit zum ersten Mal ausgestrahlt, und zwar auf Apple TV+. Der Sender zeigt die nächsten Episoden dann jeweils wöchentlich.



In der Stadt Ushuaia am südlichsten Zipfel Südamerikas beginnen Ewan und Charley ihre 100-tägige Reise, an deren Ende sie etwas mehr als 20.000 Kilometer zurückgelegt und dabei 16 Grenzen passiert und 13 Länder durchfahren haben. Auf ihrer bisher anspruchsvollsten Tour durchqueren die beiden die prächtigen, infrastrukturell jedoch wenig fortschrittlichen Landschaften Süd- und Mittelamerikas – im Sattel von zwei Harley-Davidson-LiveWire-E-Bikes, die technisch auf dem absolut neuesten Stand sind und somit zum Schutz unserer Umwelt beitragen.



Die neue Serie begleitet Ewan und Charley auf ihrem Trip durch Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador und weiter durch Kolumbien, Mittelamerika und Mexiko.



Harley-Davidson freut sich sehr darüber, in Apple’s „Long Way Up“ mit Ewan McGregor und Charley Boorman mit von der Partie zu sein. Die Harley-Davidson LiveWire ist ein aufregendes Elektromotorrad, das im Bereich der zweirädrigen Mobilität neue Maßstäbe setzt, was Leistung, Technologie und Design anbelangt. Bei den in der neuen Serie gefahrenen LiveWire-Motorrädern handelt es sich um Serienbikes, die für diese Produktion modifiziert wurden, um die Grenzen des Machbaren noch weiter auszudehnen. Interessenten können die Harley-Davidson LiveWire bei ausgewählten Harley-Davidson-Vertragshändlern auf der ganzen Welt erleben.



„Long Way Up“ ist eine neue Apple-Originals-Serie, die an Ewans und Charleys frühere Abenteuer in „Long Way Round“ und „Long Way Down“ anknüpft.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (