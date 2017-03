König von Deutschland

.





Teilnehmer: 220 Händler aus 21 Ländern – darunter 22 aus Deutschland

Mit der „Speedster“ wurde Harley-Davidson Pfeiffer deutscher Landessieger

Internationales Finale im November auf der EICMA in Mailand





Eine der größten Motorradmessen Deutschlands machte Ende Februar mit neuem Konzept und Ausstellern aus ganz Europa von sich reden: Die Hamburger Motorrad Tage. Mit von der Partie war Harley-Davidson mit dem großen Deutschland-Finale seines internationalen „Battle of the Kings“-Customizing-Contests.



Der Sieger heißt Harley-Davidson Pfeiffer: Souverän räumte der Kamener Vertragshändler die Krone als deutscher „Custom King“ ab. Am 25. Februar wurde Geschäftsführer Tom Pfeiffer auf der Messebühne die begehrte Trophäe von Harley-Davidson Marketingmann Stefan Voigt überreicht. Pfeiffer war ein fettes Grinsen ins Gesicht gemeißelt: „Das Ganze hat unserem Team richtig viel Spaß gemacht. Die Krönung war dann tatsächlich der Sieg in diesem Wettbewerb!“ Und der Wettbewerb hat es in sich: „Battle of the Kings“ ist Europas größter Händler-Customizing-Contest; er findet 2017 zum dritten Mal statt. Im vergangenen Winter waren die Harley-Davidson Vertragshändler in Europa, Afrika und dem Nahen Osten aufgefordert, eine Harley-Davidson Iron 883, Forty-Eight oder Roadster stilvoll umzubauen. 220 Vertragshändler aus 21 Ländern – darunter 22 aus Deutschland – hatten die Herausforderung angenommen und per Online-Voting der Harley Fans wurden in den ersten Wochen des Jahres die besten Bikes aus jedem Land gewählt. Um den deutschen Landessieger zu ermitteln, beurteilte schließlich eine Expertenjury auf den Hamburger Motorrad Tagen die deutschen Top-5-Maschinen aus dem Online-Voting – das „Speedster“ getaufte Bike aus Kamen triumphierte!



„Der Look unserer Maschine ist eine Reminiszenz an die 1960er-Jahre, als junge Rocker ihre Motorräder zu Straßenracern umbauten, um sich damit wilde Rennen zu liefern“, erläutert Tom Pfeiffer. Im November wird die „Speedster“ auf der Mailänder Motorradmesse EICMA im Kampf um die internationale Krone des „Custom King 2017“ gegen die 20 anderen Landessieger antreten. Harley-Davidson Germany gratuliert den Kamenern und drückt schon jetzt die Daumen für die Endausscheidung. Wer das stilvolle Unikat und seine Erbauer kennenlernen will, schaut im Web unter www.hd-pfeiffer.de herein oder besucht das Team in der Werver Mark 123 in Kamen. Alle News zum „Battle of the Kings“ findet man unter customkings.harley-davidson.com.

Harley-Davidson Germany GmbH

Harley-Davidson, gegründet 1903 in Milwaukee, USA, stellt hubraumstarke Custom-, Cruising- und Touren-Motorräder der Baureihen Street, Sportster, Dyna, Softail, Touring sowie V-Rod her und offeriert seinen Kunden eine umfangreiche Palette an Zubehör, Motorrad- und Freizeitkleidung sowie Accessoires. Weitere Informationen findet man auf www.harley-davidson.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren