Friday on my mind

Die Harley-Davidson-Events 2020

Harley-Davidson steigert die Vorfreude auf die Saison 2020, denn Fans des American Way of Ride finden dann nahezu jedes Wochenende mindestens ein attraktives Angebot zum Nachladen des Körper- und Seelenakkus.



Den Saisonopener 2020 bildet am 3. Mai der Love Ride, eine Charityveran­staltung zugunsten muskelkranker und behinderter Menschen, in Dübendorf nahe Zürich. Vom 7. bis zum 10. Mai lockt das Euro Festival die V2-Fans nach Grimaud am Golfe de Saint-Tropez, wo dann schon mindestens bikerfreundliche 20 Grad herrschen dürften. Scharfe Kurven und grandiose Ausblicke garantieren auch die Straßen des Spessarts, wo vom 22. bis zum 24. Mai die Lakeside Bikedays steigen. Am langen Wochenende vom 5. bis zum 7. Juni lässt man bei der Summertime Party auf Deutschlands Sehnsuchtsinsel Sylt die Seele baumeln und das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal lernen Besucher der Magic Bike Rüdesheim, die vom 11. bis zum 14. Juni stattfindet, kennen und lieben. Den Kick-off zur diesjährigen Charity-Tour Austria zelebriert man in Wien und Niederösterreich am 13. Juni. Vom 18. bis zum 21. Juni geht’s nach Portoroz an der slowenischen Adria, wo die European H.O.G. Rally steigt – Badehose nicht vergessen! – und vom 26. bis zum 28. Juni zieht es die V-Twin-Jünger in Deutschlands Norden, denn dann rocken die Hamburg Harley Days die faszinierende Hansestadt; 40.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche sprechen für sich. Im Juli steigt „die“ Harley-Sause der Eidgenossen: Mit seinem faszinierenden schweizerisch-mediterranen Kulturmix bildet Lugano im Kanton Tessin vom 3. bis zum 5. Juli die Kulisse für die Swiss Harley Days. Das Hochsauerland, Region der tausend Berge und der ungezählten Kurven, ist vom 9. bis zum 12. Juli das Ziel der Fans, denn dann findet hier die Bike Week Willingen statt. In der als Elbflorenz gerühmten sächsischen Landeshauptstadt Dresden geht der sommerliche Partyreigen weiter: Vom 24. bis zum 26. Juli steigen die Harley Days Dresden. Wo einst der stählerne Herzschlag des Ruhrgebiets ertönte, wird am 2. August gefeiert: im LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen findet an diesem Tag das beliebte Harley Meeting Ruhrpott statt. Der weiblichen Fanfraktion vorbehalten ist das Ladies of Harley Treffen, das dieses Jahr vom 12. bis zum 16. August in Regensburg steigt. Ebenfalls im August startet die Charity-Tour Austria durch: Unter dem Motto „Laut für die Leisen, stark für die Schwachen“ rollen vom 12. bis zum 16. hunderte Harley-Biker durch die Alpenrepublik, um Spenden für muskelkranke Kinder zu sammeln. Der Faaker See bildet traditionell die Kulisse für die European Bike Week. Der größte und schärfste Event unseres Kontinents findet vom 8. bis zum 13. September statt. Und dass auch der Spätherbst noch Partypotenzial für Biker birgt, zeigt schließlich das große Finale der Harley-Davidson Charity-Tour, die Charity-Gala am 14. November in Wien.



Bikerfernweh zu stillen ist auch Teil der Mission von SKS-Reisen. Das Partner­unternehmen von Harley-Davidson bietet 2020 etliche attraktive Events an. Dazu zählen der El Toro Run nach Andalusien Ende März, der Algarve Run im Mai und natürlich die Mallorca Bike Week, das legendäre Saisonfinale im November. Da Letztere zum nunmehr 15. Mal stattfindet, ist sie wahlweise auch als XXL-Version mit zehn Übernachtungen buchbar. Und weil SKS seinen 25. Geburtstag feiert, gibt’s zu alledem noch eine Jubi-Reise Ende September – wie alle SKS-Trips als Rundum-sorglos-Paket inklusive Motorradtransport, Übernachtung mit Vollpension sowie der Garantie auf Top-Motorradausflüge und 1-a-Partystimmung. Fazit: Die Saison kann kommen!

