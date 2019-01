Addicted to you

29.01.19



Der kleine, aber feine Event findet 2019 zum 22. Mal statt

Main Street, Bikerparty und große Parade über die Insel





„Sylt macht sychtig“, verrät die offizielle Tourismus-Website von Deutschlands nördlichster Insel. Und tatsächlich: Nahezu jeder, der diese 99 Quadratkilometer Nordfriesland besucht, verliebt sich unsterblich in Wind und Wellen, den weiten Horizont, die gewaltige Dünenlandschaft, die imposanten Kliffs und den schier endlosen Sandstrand – allein an der West­küste erstreckt dieser sich über gut 40 Kilometer. Sylt fasziniert, verzaubert und zieht die Menschen in seinen Bann.



Dieser Sylt-Sucht erliegen seit mehr als zwei Jahrzehnten auch die Teilnehmer eines ebenso kleinen wie feinen Bikerevents: der Summertime-Party. Kein Wunder, dass die meisten von ihnen Wiederholungstäter sind. 2019 findet die beliebte Sylter Motorradsause bereits zum 22. Mal statt. Vom 24. bis zum 26. Mai geht es also wieder rund auf Deutschlands Trauminsel Nummer eins, einem Fleckchen Erde, das sich perfekt mit dem Motorrad erkunden lässt. Schließlich eignen sich die kleinen Straßen ideal zum genussvollen Cruisen vorbei an reetgedeckten Häuschen, hohen Leuchttürmen und der tosenden Nordsee.



Alle, die schon früher auf die Insel reisen, genießen den Pre-Openingabend am 23. Mai in der Spielbank Westerland – ganz ohne Kleiderordnung. Am Freitag, dem 24. Mai, startet der eigentliche Event mit Shopping und Schnacken in der Elisabethstraße bei Harley-Davidson Fashion Sylt durch. Während der Summertime-Party verwandelt sich Westerlands Einkaufsmeile traditionell in die Main Street der Biker. Zwischen Milwaukee-Irons und den Ständen der Zubehöranbieter und Caterer lässt es sich urgemütlich Benzin reden. Abends steigt im Kursaal die große Bikerparty mit Livemusik, DJ und reichhaltigem Buffet. Am Samstag, dem 25. Mai, reihen sich die V-Twins der Besucher unter den anerkennenden Blicken etlicher Zaungäste an der Promenade in Westerland zur Parade auf. Und um zwölf Uhr werden sie von der Leine gelassen. Die gemeinsame Ausfahrt lässt kein Inselhighlight aus. An mehreren reizvollen Locations werden Stopps eingelegt, um die eine oder andere kulinarische Spezialität zu genießen, von denen Sylt jede Menge zu bieten hat. Einen Tag später heißt es dann Abschied nehmen vom deutschen Sehnsuchtsort mit der unvergleichlichen Ausstrahlung.



Alle, die 2019 sychtig werden wollen, finden auf der Website des Sylt-Chapters der Harley Owners Group (www.sylt-chapter.de) nähere Informationen und das Anmeldeformular. Die Teilnahmegebühr von 80 Euro umfasst den Eintritt zur Spielbank am Preopening-Abend, Party, Partypräsent und -Pin, das Bikerbuffet am Samstagabend, die Ausfahrt inklusive Verzehrgutscheine und die Vergünstigung der Bahn- oder Schiffsanreise auf die Insel. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

