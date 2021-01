Die FJORD 41 XL ist von den führenden Motorboot-Magazinen zum European Powerboat of the Year 2021 gekürt worden. Pandemiebedingt und aufgrund der daraus resultierenden Absage der Wassersportmesse boot in Düsseldorf, fand die Preisverleihung erstmals virtuell im Internationalen Maritimen Museum Hamburg statt.



In der Klasse „Yachten bis 14 Meter“ konnte sich die FJORD 41 XL gegen die namhafte Konkurrenz durchsetzen und den weltweit wichtigsten Preis der Motoryachtbranche gewinnen. Trotz der widrigen Umstände des letzten Jahres ist es FJORD damit gelungen, ein neues Spitzenmodell mit der wegweisenden Decksmodul-Konfiguration zu entwickeln. Auch unter Deck wartet die frischgekürte Preisträgerin mit umfassenden Layout-Anpassungen und einer erstklassigen Ausstattung auf.



Torsten Moench, Chefredakteur BOOTE Magazin: „Durch die neun Deckslayouts, die untereinander zudem frei kombinierbar sind, hat der Kunde die Möglichkeit, das Boot seinen eigenen Bedürfnissen optimal anzupassen. Fahreigenschaften und Verarbeitung entsprechen, wie bei FJORD gewohnt, der Spitzenklasse.“



Andrea Zambonini, Produktmanager FJORD: „Wir sind unglaublich stolz, diesen wichtigen Award gewonnen zu haben. Das gesamte Team hat hart gearbeitet, um unseren Kunden mit der FJORD 41 XL das Maximum an Komfort und Individualisierungsmöglichkeiten bieten zu können. Die hohe Nachfrage nach diesem Modell bestätigt das Urteil der europäischen Fachjournalisten.“

