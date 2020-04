Pressemitteilung BoxID: 793320 (Hansa Armaturen GmbH)

Smarte Lösung: HANSA auf digitaler SHK-Messe

messeQ

Besondere Herausforderungen erfordern besondere Lösungen – smarte Lösungen! HANSA hat daher die Gelegenheit genutzt, interessierten Kunden, Partnern und Branchen-Kollegen die aktuellen Produktneuheiten und Highlights aus dem HANSA Sortiment auf der digitalen Messe „messeQ“ vorzustellen.



HANSA ist „fit for life“. Das hat der Armaturenhersteller jetzt einmal mehr unter Beweis gestellt und am Dienstag, dem 31. März, an der digitalen Messe „messeQ“ teilgenommen. Nachdem große SHK-Fachmessen, wie die IFH/Intherm in Nürnberg, in diesem Jahr aufgrund der Gegebenheiten rund um das Coronavirus leider nicht stattfinden können, mussten alternative Kommunikationswege gefunden werden. HANSA hat seine Produktneuheiten daher auf digitalem Wege präsentiert.



Alle Interessierten konnten sich im Vorfeld online für das innovative Webinar-Format anmelden. Von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr präsentierte Key Account Manager Holger Fähnrich hier live die aktuellen Highlights aus dem HANSA Sortiment. Die 159 Teilnehmer des Webinars konnten dabei via Chat-Funktion Fragen stellen, welche am Ende der Präsentation beantwortet wurden.



Die HANSA-Highlights auf der digitalen Messe



Die aktuelle Situation verdeutlicht es mehr denn je: wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Smarte App-Lösungen, wie die servicefreundliche HANSA Connect App*, liegen als digitale Schnittstellen da genau am Puls der Zeit. Über diese lassen sich die bluetooth®-fähigen Armaturen von HANSA unkompliziert steuern, individualisieren und überwachen. Dank ihrer intuitiven, berührungslosen Bedienung fließt das Wasser bei den elektronischen Armaturen nur dann, wenn es auch tatsächlich benötigt wird. Die präzise Wasserfreigabe sorgt für einen sparsamen, energieeffizienten Verbrauch, während die berührungslose Bedienung gleichzeitig ein Maximum an Hygiene gewährleistet. Da der Wasserfluss via Sensorsteuerung aktiviert wird, ist keinerlei Hautkontakt notwendig. Somit entfällt das Risiko, Bakterien oder Viren von den Händen auf die Oberfläche der Armatur zu übertragen.



Im Zentrum der Präsentation stand zudem die Sortimentserweiterung der Armaturenserie HANSADESIGNO STYLE. Hier sorgen fünf neue, designstarke Produktvarianten** für noch mehr Auswahlmöglichkeiten und ermöglichen – ganz im Sinne zukunftsweisender Megatrends – ein Maximum an individueller Gestaltungsfreiheit im trendorientierten Bad.



Des Weiteren gehören zwei neue Spezialarmaturenserien für den Pflege- und Gesundheitsbereich zu den aktuellen Highlights im HANSA Sortiment. Die neuen HANSACARE Produkte kombinieren eine sichere, benutzerfreundliche Bedienung mit moderner, ästhetischer Optik – ideal auch für die Nutzung im altersgerechten Privatbad. Für die hohen Anforderungen im (semi-) professionellen Bereich eignen sich die neuen HANSACLINICA Produkte. Diese sorgen als Waschtischarmatur, Thermostat oder Unterputzlösung mit Legionellen-Spülung für höchste Sicherheit im sensiblen Health & Care Sektor.



*Als Android Version im Google Play Store oder als iOS-Version im App Store, ab iPhone 4S und iPad ab der 3. Generation.



** Verfügbar ab Mai 2020.



Die Bluetooth®-Wortmarke ist Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für Hansa Armaturen GmbH lizenziert.



Weitere Informationen: www.hansa.com



https://stories.hansa.com/de/startseite

