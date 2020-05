Pressemitteilung BoxID: 798717 (Hansa Armaturen GmbH)

Für das perfekte Duscherlebnis in jedem Bad

Das neue HANSAMICRA Duschsystem

Ob morgens oder abends: Eine Dusche lässt uns für einen Moment abschalten, entspannen und unsere Sorgen einfach mal vergessen. Moderne Duschlösungen, die individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers abgestimmt sind, machen das Ritual rundum perfekt. Ein Beispiel: Das neue HANSAMICRA Duschsystem mit zeitgemäßer, luxuriöser Ausstattung und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.



Die Serie HANSAMICRA steht für funktionale Produkte mit stilvollem, modernem Design. So lässt auch das neue HANSAMICRA Duschsystem keine Wünsche offen. Wie für den Nutzer und seine Bedürfnisse gemacht, fügt es sich durch sein minimalistisches Design ideal in jedes moderne Bad ein.



Herzstück des Duschsystems: der HANSAMICRA Thermostat.



Er punktet nicht nur mit zeitgemäßer Funktionalität und seinem attraktiven, schlanken Stil auf ganzer Linie. Auch können dank modernster Technik bis zu 60 Prozent Wasser und Energie gespart werden. Neben Nachhaltigkeit und Design, wird auch Sicherheit groß geschrieben. Ausgestattet mit der THERMO COOL-Funktion, die dafür sorgt, dass der Thermostat außen immer angenehm kühl bleibt, und einer Heißwassersperre, ist HANSAMICRA ebenso eine sichere Option für Familien mit kleinen Kindern.



Für noch mehr Luxus und Komfort beim Duschen sorgt die optional angeschlossene runde HANSABASICJET Kopfbrause. Dank ihres Durchmessers von 200 Millimetern wird der ganze Körper sanft mit Wasser umspielt. Das sorgt für ein einzigartiges Regenduschen-Feeling. Komplettiert wird das Duschsystem durch die multifunktionale HANSABASICJET Handbrause. Praktisch: Sowohl die Kopf- als auch Handbrause gibt es auch als einzelne Produkte. Also die ideale Lösung für alle, die im eigenen Bad einfach nur unkompliziert ergänzen oder umgestalten wollen.



Weitere Informationen: www.hansa.com, https://stories.hansa.com/de/startseite

