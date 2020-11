Mit einem Akku mehrere Geräte kabellos betreiben zu können, ist der aktuelle Trend im Werkzeug und Gartenbereich. In der letzten Ausgabe des Testmagazins der Stiftung Warentest wurden acht Plattform-Akkus verschiedener Marken auf den Prüfstand gestellt. Auf Platz 1 landet der 18 V 2,0 Ah Akku aus der Power X-Change Familie von Einhell.



„Der Testsieg unseres Akkus bei Stiftung Warentest zeigt, dass wir bereits frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt haben und uns mit Power X-Change erfolgreich als Category Leader im Bereich der Akkutechnologie positioniert haben. Dies bekräftigt unsere klare Fokussierung der letzten Jahre auf Akku-Werkzeuge und Gartengeräte und unsere strategische Konzentration auf die Weiterentwicklung unserer Power X-Change Akku-Plattform zur breitesten und kompetentesten Akku-Plattform am Markt. Wir sind sehr stolz, dass wir uns gegen namhafte Wettbewerber durchsetzen und unsere Akku-Kompetenz in diesem Vergleichstest klar unter Beweis stellen konnten. Wir setzen mit Power X-Change als Vorreiter im Akku-Segment Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit und nun sind wir sogar Akku-Testsieger.“, so Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG.



Die Kriterien des Vergleichstests



Haltbarkeit, Handhabung und Sicherheit von Werkzeugakkus sind für die Kunden wichtige Indikatoren bei der Auswahl des richtigen Akkus. Diese Parameter standen auch beim Test von Stiftung Wartentest im Vordergrund. Darüber hinaus wurde auch betrachtet, wie viele Geräte mit dem gleichen Akku kompatibel sind und ob die Akkus auch für Produkte von Drittanbietern geeignet sind. Bei allen Bewertungskriterien wusste der Einhell Akku zu überzeugen.



Auch Dr. Markus Thannhuber, Technik-Vorstand der Einhell Germany AG zeigte sich begeistert vom Einhell Akku-Testsieg bei Stiftung Warentest.



„Nachdem wir bereits bei vorherigen Tests von Power X-Change Geräten bei der Stiftung Warentest mit Bestnoten abgeschnitten haben, freut es uns umso mehr, dass nun ein Akku aus der Power X-Change Familie, auf deren Entwicklung wir ganz besonderen Wert legen, den Testsieg eingefahren hat. All unsere Power X-Change Akkus sind mit hochmoderner prozessorgesteuerter Akku-Elektronik, dem Active Battery Management System ausgestattet, welches speziell auf Langlebigkeit und Sicherheit der Akkus ausgelegt ist. Darüber hinaus bündeln wir seit Jahren unsere Expertise im Bereich der Akku-Technologie, damit wir die führende Rolle unseres Einhell Akkusystems weiter ausbauen.“



Die Einhell Akku-Familie des Testsieger-Akkus umfasst heute bereits über 170 kompatible Werkzeug- und Gartengeräte und wird weiter konsequent ausgebaut. Somit ist Power X-Change das erste System, das für Heimwerker und Hobbygärtner gleichermaßen ein solch breites Produktsortiment anbietet. Die Akku-Plattform wird außerdem für ausgewählte Partner und Produkte in den Bereichen Lifestyle, Mobilität oder Haushaltsgeräte geöffnet.



Der Testsieg bestätigt die positive Entwicklung der Einhell Germany AG der letzten Jahre, vor allem im Bereich der akkubetriebenen Werkzeug- und Gartengeräte. Mit dieser Strategie ermöglicht Einhell all seinen Kunden kabellose Freiheit, Freude und Vereinfachung bei allen Do-It-Yourself-Projekten.

