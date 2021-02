Für anspruchsvolle Bau-, Renovierungs- und Stemmarbeiten ist der neue Power X-Change Akku-Bohrhammer Herocco 36/28 von der Einhell Germany AG mit einer Schlagstärke von 3,2 Joule der ideale Helfer eines jeden Heimwerkers und sollte daher in keiner Werkstatt fehlen. Kraftvoll und kabellos arbeitet er sich mühelos durch Beton, Stein, Ziegel oder Metall.



Der kraftvolle Allrounder für ambitionierte Heimwerker



Immer dann, wenn eine Schlagbohrmaschine bei harten Materialien wie z.B. Beton an ihre Grenzen stößt, empfiehlt sich der Einsatz eines Bohrhammers. Der besondere Vorteil des neuen 36 Volt Modells Herocco 36/28 ist der kabellose und gleichzeitig leistungsstarke Betrieb. Der neue Power X-Change Akku-Bohrhammer Herocco 36/28 von Einhell ist Mitglied des Power X-Change Akku-Sortiments. Der Vorteil für den Anwender: Alle Akkus sind innerhalb der Akkuplattform von Einhell kompatibel, in mittlerweile über 200 Geräten einsetzbar und ermöglichen Heimwerkern und Hobbygärtnern für alle Anwendungen rund um Haus und Garten eine kabellose Lösung. Kein Anbieter für Werkzeug- und Gartengeräte bietet mehr Flexibilität.



Vier Funktionen bietet der ab Frühjahr 2021 erhältliche 36 Volt Power X-Change Akku-Bohrhammer: Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung. Der wartungsfreie, bürstenlose Motor liefert eine optimale Leistung und effizientes Arbeiten. Als Mitglied der Power X-Change Familie und dank Twin-Pack Technologie kommen 2x 18 Volt Akkus zum Einsatz.



Perfekt ausgestattet für jeden Einsatzzweck



Durch das geringe Eigengewicht und dem schwingungsgedämpften Handgriff, der vibrationsarmes Arbeiten ermöglicht, kann der Anwender kraftsparend und lange arbeiten. Mit der fein dosierbaren Drehzahl Elektronik lässt sich die Leerlaufdrehzahl von 0-1100 min-1 und die Schlagzahl von 0-5300 min-1 für jeden Einsatzzweck optimal anpassen. Mit Hilfe des pneumatischen Schlagwerks ist nur ein geringer Anpressdruck nötig, um eine hohe Schlagkraft zu erreichen. Der Bohrhammer ist mit einem Zusatzhandgriff mit Softgrip, der durch Verrippung eine rutschfreie Handhabung garantiert, und einer universal SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik ausgestattet. Dadurch lässt sich das Zubehör wie Bohrer oder Meißel einfach und zügig wechseln.



Noch bessere Sicherheit garantiert die Überlastrutschkupplung, die bei plötzlichem Bohrerklemmen sofort auslöst und Verletzungen vorbeugt. Das integrierte LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich bei ungünstigen Lichtbedingungen optimal aus. Betonbohrer können mit einer maximalen Bohrdicke von 28 mm, Holzbohrer mit 30 mm und Metallbohrer mit 13 mm eingesetzt werden.



Mehr Informationen über den Power X-Change Akku-Bohrhammer Herocco 36/28:

https://www.einhell.de/shop/de-de/herocco-36-28.html



Unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland: 269,95 €

