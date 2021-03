Seit über einem Jahr bietet der niederbayerische Werkzeug- und Gartengerätehersteller Einhell die kabellose Gartenpumpe Aquinna im Power X-Change Akku-Sortiment an und konnte damit bereits viele Hobbygärtner begeistern. Nun wird das Sortiment um zwei weitere akkubetriebene Tauchmotorpumpen ergänzt.



Mit einem Förderdruck von max. 0,8 bar und einer Fördermenge von max. 5.000 Litern pro Stunde pumpt die neue 18 Volt Power X-Change Akku-Klarwasserpumpe GE-SP 18 Li sauberes Wasser bis zu 8 Meter hoch. So lässt sich beispielweise ein Pool unabhängig von einer Stromversorgung zuverlässig auspumpen. Die Pumpe ist mit einer langen Kabelverbindung für eine maximale Eintauchtiefe von 4 Metern ausgestattet.



Die 2in1-Power X-Change Akku-Tauchdruck- und Regenfasspumpe GE-PP 18 RB Li ist flexibel zur Gartenbewässerung einsetzbar. Sie fördert bis zu 3.000 Liter Wasser pro Stunde sowohl aus Zisternen, Brunnen oder auch Regenwasserbehältern mit einem hohen Druck von maximal 2 bar. Dank kabellosen Betrieb ist der Hobbygärtner frei in seinem Bewegungsradius und kann die Pumpe überall im Garten einsetzen. Entweder als Tauchdruckpumpe in bis zu 4 Metern Wassertiefe oder als Regenfasspumpe. Über das praktische teleskopierbare Anschlussrohr und den flexiblen Schwanenhals lässt sich ein Gartenschlauch bequem anschließen.



Ein gut erreichbarer Schlauchanschluss befindet sich bei beiden Modellen an der Oberseite des hochwertigen Pumpengehäuses. Die mobile Batteriebox ist spritzwassergeschützt und lässt sich mit einem Edelstahlhaken sicher, beispielsweise an einer Regentonne, befestigen. Sind die Pumpen nicht im Einsatz kann die Batteriebox dank Wandhalterung praktisch verstaut werden und das 5 Meter lange Kabel wird mittels einer integrierten Halterung an der Batteriebox aufbewahrt.



Hohe Qualität und lange Lebensdauer



Eine weitere Innovation im Wasserpumpen Sortiment von Einhell ist die neue elektrobetriebene 2in1-Kombipumpe GE-PP 5555 RB-A. Sie kann sowohl als Tauchdruckpumpe in bis zu 7 Metern Wassertiefe oder als Regenfasspumpe eingesetzt werden und ist somit ideal zur Bewässerung des Gartens geeignet. Mit 550 Watt werden max. 5.500 Liter Wasser pro Stunde durch ein mehrstufiges Pumpenlaufwerk bis zu 20 Meter hoch gefördert. Die Pumpe ist serienmäßig mit einem teleskopierbaren Anschlussrohr und einem beweglichen Schwanenhals mit praktischem Schlauchanschluss ausgestattet.



Die innovative Automatikfunktion mit integrierter Trockenlaufsicherung schaltet die Pumpe ein und auch ab, sobald kein Wasser mehr fließt. Eine hochwertige Gleitringdichtung garantiert eine lange Lebensdauer. An der Gehäuseoberseite befindet sich ein Tragegriff für einen einfachen Transport und ein Schlauchanschluss mit 33,3 Millimeter (G1 AG).

