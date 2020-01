Pressemitteilung BoxID: 784193 (Einhell Germany AG)

Kabellose Reinigung mit der Picobella von Einhell

Das neue Multitalent für Stein und Holz

Die Akku-Oberflächenbürste Picobella wird ab März 2020 neues Mitglied der Power X-Change Akku-Familie von Einhell. Das Gerät wird mit mehreren Bürstenaufsätzen, für die optimale Reinigung unterschiedlicher Oberflächen, angeboten. Dank dem integrierten Gartenschlauchanschluss ist auch eine Nassreinigung möglich.



Gründlicher Frühjahrsputz für Haus und Garten



Zu Beginn des Frühlings steht für viele Hobbygärtner und Hausbesitzer ein Großputz auf dem Plan. Nicht nur drinnen, sondern auch draußen wird geputzt und geschruppt um das Eigenheim wieder auf Hochglanz zu bringen. Gerade bei Bodenflächen kann dies jedoch oftmals sehr anstrengend und beschwerlich sein. Speziell für die Reinigung von gepflasterten Flächen oder Holzbelägen bietet sich deshalb eine Oberflächenbürste an. Grünbelag, Moos und Verschmutzungen lassen sich dank der neuen Power X-Change Akku-Oberflächenbürste Picobella von Einhell einfach und rückenschonend entfernen, denn mit einem stufenlos höhenverstellbaren Teleskopstil passt sie sich mit wenigen Handgriffen an jede Körpergröße an. Ohne störendes Kabel und mit einem 18 Volt Power X-Change Akku ist die Oberflächenbürste sofort einsatzbereit.



2in1 Funktion: Trocken- und Nassreinigung für alle Anforderungen



Mit unterschiedlichen Bürstenaufsätzen, die werkzeuglos per Knopfdruck gewechselt werden können, ist das Gerät schnell für jeden Einsatzzweck gewappnet. Die Nylonbürste „Medium“ für die Reinigung von glattem Stein wie Fliesen oder Beton ist bereits im Lieferumfang enthalten. Mit der integrierten Seitenbürste können auch Leisten, Ränder und Kanten bearbeitet werden, z.B. beim Übergang zu Mauern, bei Treppen und Gehwegen.



Zusätzlich kann der Anwender separates Zubehör erwerben. Eine etwas weichere Nylonbürste „Soft“ zum schonenden Bearbeiten und Auffrischen von Holzflächen und Kunstrasen, sowie eine robuste Stahlbürste „Ultra“ für die intensive Reinigung rauer, unempfindlicher Steinoberflächen bei hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Flechten.



Die Drehzahl-Elektronik der Picobella ermöglicht eine individuelle Anpassung der Reinigungsintensität an jede Oberfläche. Steinoberflächen können kraftvoll gereinigt und Holzoberflächen schonend behandelt werden. Auch eine gründliche Nassreinigung kann mit dem integrierten Gartenschlauchanschluss in nur einem Arbeitsschritt zeitsparend durchgeführt werden, ohne dass der Boden vorab mit Wasser befeuchtet werden muss. Dabei wird der Schlauch durch die Führung am Zusatzhandgriff geschoben und ist somit während des Arbeitsvorgangs nicht im Weg. Durch den Vorwärts-/ Rückwärtslauf der Bürste wird ein besseres Reinigungsergebnis, eine ruhige Bürstenführung und ein perfekter Spritzschutz erreicht.



Kabellose Freiheit für alle



Als Teil des Power X-Change Akku-Systems ist die Picobella mit allen Akkus der Serie kompatibel. Sobald also ein Power X-Change Akku im Haushalt vorhanden ist, können alle weiteren Geräte als Solo-Version, d.h. ohne Akku und Ladegerät erworben werden. Damit reiht sich die Akku-Oberflächenbürste in die bereits mehr als 130 Werkzeuge und Gartengeräte umfassende Akku-Familie von Einhell ein.

