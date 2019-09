Pressemitteilung BoxID: 768897 (Einhell Germany AG)

Eröffnung auf Heimwerker-Art

Werkzeughersteller Einhell lud am Donnerstag, den 19. September, am Konzernhauptsitz in Landau zur Eröffnung der Einhell Welt ein. In einer feierlichen Zeremonie eröffnete Vorstandsvorsitzender Andreas Kroiss die Einhell Welt gemeinsam mit Firmengründer Josef Thannhuber mit dem symbolischen Scherenschnitt. Statt der traditionellen roten Schleife wurde ein rotes Holzbrett mit zwei Akku-Kappsägen aus dem Power X-Change Sortiment durchtrennt.



„Mit der Einhell Welt haben wir uns zu unserem 55-jährigen Jubiläum selbst das schönste Geschenk gemacht.“, sprach Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG, in seiner Eröffnungsrede. „Ich bin unglaublich stolz, zu sehen, wie sich das Unternehmen in den letzten Jahren weiterentwickelt hat.“, fügte Josef Thannhuber an.



Mehr als 100 Gäste aus allen Teilen der Welt waren der Einladung des Vorstands gefolgt, um den 1700 Quadratmeter großen Neubau zu besichtigen.



Mehr Platz für die MöglichMacher



Bei Führungen in und um die Einhell Welt präsentierten unter anderem Andreas Kroiss selbst, sowie die Einhell MöglichMacher, Anna Kraft und André Schubert, dem Publikum die vielseitigen und modernen Räumlichkeiten. Das Herzstück bildet der neue Showroom, der es Gästen ermöglicht das vielseitige Einhell Sortiment hautnah zu erleben. In den Vorführwerkstätten, Schulungsräumen und dem neuen Outdoor-Testgelände können sich künftige Besucher in ausgedehnten Praxistests selbst von Produktinnovationen überzeugen. Die hellen, offenen Büro- und Meetingräume geben der stetig wachsenden Mitarbeiterzahl am Standort neuen Raum für flexibles und funktionsübergreifendes Arbeiten.



Podiumsdiskussion Akku-Technologie



Neben Vertretern der Tochtergesellschaften, waren auch die Partner von BMW i Motorsport geladen, die den Gastgebern den BMW iFE.18 Elektrorennwagen als vorübergehenden Teil der Ausstellung zur Akku-Technologie mitbrachten. Das Thema Akku-Technologie wurde anschließend auch bei der folgenden Podiumsdiskussion aufgegriffen. BMW i Andretti Motorsport Teamprincipal Roger Griffiths, Fahrer Alexander Sims und Einhell Vorstand Andreas Kroiss beantworteten die Fragen von Moderatorin Anna Kraft zur Formel E im Allgemeinen und zur neueröffneten Einhell Welt.



„Die Einhell Welt steht symbolisch für die stetige Weiterentwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren und verdeutlicht die hohe Qualität und das innovative Design der Einhell Produkte. Ich bin überzeugt, dass uns die Möglichkeiten, die uns die Einhell Welt bietet, helfen werden, unsere Mission von kabelloser Freiheit in jedem Haushalt mit Garten zielstrebig weiterzuverfolgen.“, erklärte Kroiss.

