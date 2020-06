Pressemitteilung BoxID: 802593 (Hanns-Lilje-Stiftung)

Dipl.-Kffr. Kirsten Greten und Regionalbischof Dieter Rathing in das Kuratorium der Hanns-Lilje-Stiftung berufen

Dipl.-Kffr. Kirsten Greten und der Regionalbischof für den Sprengel Lüneburg Dieter Rathing sind neu in das Kuratorium der Hanns-Lilje-Stiftung berufen worden.



Dipl.-Kauffrau Kirsten Greten ist selbstständige Unternehmensberaterin bei SICHTWERKERIN. Dieter Rathing ist Regionalbischof für den Sprengel Lüneburg.



Sie folgen auf Carola Schwennsen, Geschäftsführerin der Fachausstellungen Heckmann GmbH, Unternehmensgruppe Deutsche Messe AG, Hannover, und Dr. Birgit Klostermeier. Frau Schwennsen hatte den Vorsitz des Kuratoriums von 2016-2020 inne und scheidet turnusgemäß aus. Regionalbischöfin Dr. Birgit Klostermeier legte das Amt zum April 2020 nieder.



Die Hanns-Lilje-Stiftung fördert den Dialog von Kirche und Theologie mit Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Kunst und Politik. Sie wurde 1989 gegründet und gehört zu den größten fördernden kirchlichen Stiftungen in Deutschland.



Zwölf Personen des öffentlichen Lebens bilden das Kuratorium der Hanns-Lilje-Stiftung. Das Kuratorium entscheidet über die Schwerpunkte in der Arbeit der Stiftung und über die Vergabe der Projektmittel. Die Kuratorinnen und Kuratoren arbeiten ehrenamtlich.



Dipl.-Kffr. Kirsten Greten, selbstständige Unternehmensberaterin: „Parallel zu steigender Komplexität und zunehmender Digitalisierung im unternehmerisch-gesellschaftlichen Umfeld gewinnt werteorientiertes Denken und Handeln immer mehr an Bedeutung. Christliche Werte sind aus meiner Sicht hierbei Orientierung und Fundament zugleich. Die Hanns-Lilje-Stiftung ermöglicht in diesem Spannungsfeld den Dialog über zukunftsweisende Ideen, deren projekt-bezogene Umsetzung mich begeistert.“



Dieter Rathing, Regionalbischof für den Sprengel Lüneburg: „Die Pluralität von Lebenswelten und Sinnangeboten fordert den Einzelnen und die Gesellschaft heute mehr denn je heraus, sich begründet zu verorten. Erkenntnisleitend kann darin nicht das Diktat, sondern nur der Dia-log sein. Diesem dürfen sich Kirche und Theologie selbstbewusst stellen.“

