Im Rahmen des Projekts „Der Nachfolgelotse – Übergeber sensibilisieren, potentielle Nachfolger gewinnen“ fördert das Bundeswirtschaftsministerium NRW 30 Modellprojekte, die innovative Unterstützungsangebote bei der Unternehmensnachfolge regional erproben und damit neue Impulse setzen. Eines der Modellprojekte wurde von der Handwerkskammer (HWK) Dortmund entwickelt.



„Ziel unseres Projektes ist es, durch die Etablierung eines Nachfolgelotsen, Betriebsinhaber frühzeitig für das Thema Betriebsübergabe und die Notwendigkeit der Nachfolgersuche zu sensibilisieren“, erklärt Gabor Leisten, Leiter der HWK-Unternehmensberatung. Gleichzeitig gehe man damit neue Wege in der Ansprache potenzieller Übernahmeinteressierter, um einen Nachfolgerpool aufzubauen. In einem letzten Schritt bringe man dann Übergeber und Übernehmer mittels Matching-Prozess zusammen.



„Der Nachfolgelotse ist erster Ansprechpartner für Handwerker in der Region, die ihr Unternehmen übergeben möchten sowie für Übernahmeinteressierte“ so Leisten. „Er unterstützt bei der Nachfolgersuche, geht proaktiv auf die Betriebsinhaber zu und vermittelt die richtigen Ansprechpartner. Ebenso ist er Organisator für Veranstaltungen zur Unternehmensnachfolge.“ Bekannte Instrumente, wie die Unternehmensbörse „nexxt-change“ würden dabei künftig weiterhin eine Rolle spielen aber auch neue Veranstaltungsformate, in welchen der Nachfolgelotse das Bindeglied zwischen Betriebsinhaber und potentiellen Nachfolgern darstellt.



Auf Grund der Nähe zur Emscher-Lippe Region sollen auch gemeinsame Veranstaltungen in Abstimmung mit der HWK Münster durchgeführt werden, um die Reichweite zu erhöhen. Auf diese Weise könne, so Leisten, die Anzahl erfolgreicher Unternehmensnachfolgen im nordrhein-westfälischen Handwerk systematisch erhöht und die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes nachhaltig gesichert werden.

(lifePR) (