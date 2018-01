Sonntagsöffnung zur Grünen Woche in Berlin - über 2000 Geschäfte laden zum Shopping

Trotz der erst kurzfristigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes öffnen am kommenden Sonntag über 2000 Läden in Berlin ihre Türen.



„Die Resonanz ist großartig!“, freute sich HBB-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. Ein Abfrage des Verbandes habe ergeben, dass ein überwiegender Teil der Geschäfte es trotz der Verzögerung durch Ver.di schaffe, am kommenden Sonntag zu öffnen.



„Unser Dank geht dabei besonders an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne deren freiwillige Bereitschaft gar keine Öffnung möglich wäre“, so Busch-Petersen weiter.



Berlinweit öffnen alle Karstadt und Galeria Kaufhof Warenhäuser sowie die SB-Warenhäuser von real, rund um den Potsdamer Platz sind die Mall of Berlin und die Potsdamer Platz Arcaden geöffnet, am Alexanderplatz öffnet zudem das Einkaufszentrum Alexa. Auch von den Arcaden in Spandau haben wir ein positives Signal erhalten. Ebenso haben die Gropius Passagen in Neukölln und das Eastgate in Marzahn geöffnet. In Steglitz empfängt unter anderem das Boulevard Berlin, das Schloss und das Forum Steglitz Kundschaft, und in der Friedrichstraße warten die Galeries Lafayette und das KulturKaufhaus Dussmann.



Weitere Öffnungen finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.hbb-ev.de/index.php/ladenoeffnung/verkaufsoffene-sonntage

