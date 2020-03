Pressemitteilung BoxID: 792523 (Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V)

Handelsverband begrüßt Lösung für polnische Berufspendler in Brandenburg

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg begrüßt die Entscheidung der Landesregierung Brandenburgs, polnische Berufspendler zu unterstützen und damit die Folgen des Grenzregimes abzuschwächen.



Polnische Berufspendler erhalten in Brandenburg ab morgen eine Aufwandsentschädigung von 65 Euro pro Tag, den sie im Land bleiben. Hinzu kommen 20 Euro täglich für jeden sich im Land Brandenburg aufhaltenden Haushaltsangehörigen der Beschäftigten. Damit soll der durch den Aufenthalt entstehende Mehraufwand zum Beispiel für die Unterbringung in Hotels ausgeglichen werden.



"Das Grenzregime der polnischen Regierung betrifft über 1.000 Beschäftigte unserer Logistik, deshalb sind wir dankbar gemeinsam mit der brandenburgischen Landesregierung schnell eine tragfähige Lösung gefunden zu haben", so Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer Handelsverband Berlin Brandenburg. „Wir hoffen sehr, dass auch für die Logistik-Standorte in Berlin eine vergleichbare Lösung gefunden wird.“



Das Land Brandenburg leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens. Es sei dennoch wünschenswert, weiter an einer politischen Lösung zu arbeiten und das Pendeln mindestens mittelfristig wieder zu ermöglichen, so Busch-Petersen weiter.

