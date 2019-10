Pressemitteilung BoxID: 770020 (HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft)

Live-Stream aus der Elbphilharmonie am 4. Oktober

Das ausverkaufte Konzert des Wolfgang Muthspiel Large Ensemble am Freitag, den 4. Oktober 2019 im Großen Saal der Elbphilharmonie kann im kostenlosen Live-Stream auf www.elbphilharmonie.de mitverfolgt werden.



Nachdem Wolfgang Muthspiel, in Österreich aufgewachsener Jazzgitarrist von Weltrang, bereits zwei Mal mit unterschiedlich besetzten Quintetten im Kleinen Sal der Elbphilharmonie das Publikum begeistert hat, bringt er nun erstmals sein Large Ensemble in den Großen Saal des Konzerthauses. Ambrose Akinmusire, der Trompeter seines US-amerikanischen Quintetts, ist der Star-Solist unter weiteren glänzenden Solisten der groß besetzten Band, die eigene Stücke von Muthspiel in Arrangements und unter der Leitung des Argentiniers Guillermo Klein präsentieren wird. Das Large Ensemble ist alles andere als eine handelsübliche Bigband, denn es besteht neben einer erlesenen Bläser-Sektion, zu der auch ein Hornist gehört, und Rhythmusgruppe auch aus einem Streichquartett. Die 16 Musiker stammen aus neun unterschiedlichen Nationen.



Die Links zu allen Live-Streams sowie zu Video-on-Demand-Angeboten sind hier zu finden:



www.elbphilharmonie.de/blog/tag/livestream



BESETZUNG



Wolfgang Muthspiel guitar



Ambrose Akinmusire trumpet



Colin Vallon piano



Dominique Girod double bass



Jorge Rossy drums



Matthieu Michel trumpet



Sergio Wagner french horn



Shannon Barnett trombone



Reto Suhner alto saxophone



Julian Arguelles tenor saxophone



Domenic Landolf tenor saxophone



Florian Willeitner violin



Aoife Ní Bhriain violin



Aurore Cany viola



Florian Eggner violoncello



conductor Guillermo Klein



Das Programmheft zum Download:



https://d3c80vss50ue25.cloudfront.net/media/filer_public/27/46/2746ab9d-67db-4f0e-944f-bfbe4263f437/2019-10-04_programheft_muthspiel_large_ensemble.pdf

