Aufgrund eines defekten Abwassersiels richtet HAMBURG WASSER eine Sofortbaustelle in der Friedensallee ein. Für die Durchführung der Arbeiten muss die Friedensallee zwischen B431 (Von-Sauer-Straße) und Meldelssohnstraße in Richtung S-Bahn-Station Bahrenfeld ab Dienstag, 02. Februar, gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung B431 (Von-Sauer-Straße) kann weiterhin fließen. Der Weg bis zur Baustelle ist frei, Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren. Wie lange die Arbeiten dauern werden, lässt sich zurzeit noch nicht verlässlich sagen. Aufgrund der Beschädigungen ist aber heute schon klar, dass der Bereich in den nächsten Tagen nicht befahren werden kann.



Der Schaden wurde heute Morgen in der Friedensallee in der Mittelinsel auf Höhe des Bahrenfelder Marktplatzes entdeckt. HAMBURG WASSER hat die betroffene Leitung vom Netz genommen, um den weiteren Austritt von Abwasser auf die Straße zu verhindern. Der Fahrbahnuntergrund muss umfassend untersucht und das Ausmaß der Unterspülung festgestellt werden. HAMBURG WASSER beginnt umgehend mit den Reparaturarbeiten. Die häusliche Abwasserentsorgung ist trotz der Baumaßnahme sichergestellt.

(lifePR) (