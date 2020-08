Pressemitteilung BoxID: 810609 (Hamburger Wasserwerke GmbH)

Update: Neue Verkehrsführung in der Holsteiner Chaussee zur langfristigen Versorgungssicherheit von Hamburg mit Trinkwasser

Bau einer neuen Trinkwasserleitung für die Wasserwerke Stellingen und Schnelsen

Um die Trinkwasserversorgung unserer Stadt langfristig zu sichern, gehört der Erhalt und Neubau von Trinkwasserleitungen und Brunnen zu den elementaren Aufgaben von HAMBURG WASSER. HAMBURG WASSER baut seit Juli 2020 eine neue Trinkwasserleitung, die zum einen eine Verbindung zwischen den Wasserwerken Stellingen und Schnelsen herstellt und zum anderen neue Brunnen zur Trinkwasserversorgung an das bestehende Netz anbindet. Im Bereich Holsteiner Chaussee/Spanische Furt wurden bereits zukünftige Leitungsverbindungen geschaffen. Seit dem 27.07.2020 laufen die Arbeiten an der neuen Leitung in der Holsteiner Chaussee. Nach den ersten 2 Wochen, wurde deutlich, dass die Verkehrsführung angepasst werden muss. Dafür wird die bereits bestehende Verkehrsführung im Baustellenbereich und der Ausweichstrecke verändert.



Die neue Verkehrsführung auf einen Blick:





Die Einbahnstraßenregelung in der Holsteiner Chaussee (zwischen Heidlohstraße und Spanische Furt) stadteinwärts bleibt bestehen. Die verbleibende stadteinwärts führende Fahrbahn wird verengt und die Geschwindigkeit in diesem Bereich auf 30 Km/h beschränkt, um die notwendige Sicherheit der Bauarbeiter und des Verkehrs zu gewährleisten.

Der Straßenverlauf Spanische Furt/Graf-Johann-Weg ist als Einbahnstraße in Richtung Heidlohstraße eingerichtet und dient weiterhin dem stadtauswärts fahrenden Verkehr als Ausweichstrecke.

Zusätzlich werden der Lerchenkamp in Richtung Spanische Furt und der Graf-Ernst-Weg zur Einbahnstraße in Richtung Lerchenkamp eingerichtet.





Diese Verkehrsführung für die Bauarbeiten von HAMBURG WASSER gilt voraussichtlich bis November 2020. Anschließend finden in der Holsteiner Chaussee Bauarbeiten vom Bezirk Eimsbüttel und dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässern statt. Die Gesamtmaßnahme endet voraussichtlich im Sommer 2022.



Hintergrund: Die aktuelle Hitze und Trockenheit führt bei vielen in Hamburg zur Sorge über die Sicherheit der Wasserversorgung. Unbegründet, wie sich auch wieder in den letzten Tagen zeigte. HAMBURG WASSER ist trotz des Wetters und hoher Nachfrage stets in der Lage, alle Bedarfe zu decken. Dafür sorgt das Zusammenspiel von 17 Wasserwerken sowie unterirdische Trinkwasserspeicher des Unternehmens, die als zusätzliche Reserve bei Abgabespitzen genutzt werden. Aber auch der Neubau von Trinkwasserleitungen, wie in der Holsteiner Chaussee sind unabdingbar für eine sichere Trinkwasserversorgung.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (