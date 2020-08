Pressemitteilung BoxID: 811699 (Hamburger Wasserwerke GmbH)

Arbeiten am Trinkwassernetz können zu Trübungen führen

Druckschwankungen in Großhansdorf, Hoisdorf, Braak, Stapelfeld, Langelohe, Stellau und Papendorf

HAMBURG WASSER kontrolliert Ende August die Absperrvorrichtungen im Trinkwassernetz in Großhansdorf. Bei den Arbeiten kann es in den Gemeinden Hoisdorf, Braak, Stapelfeld, Langelohe, Stellau, Papendorf und einem Teil von Großhansdorf zu Trübungen des Leitungswassers kommen. Die Trübungen können von Montag, 24.08 bis zum Montag, 31.08.2020 auftreten. Das getrübte Wasser ist gesundheitlich unbedenklich.



Das Trinkwasser von HAMBURG WASSER wird zu 100% aus Grundwasser aufbereitet. Mineralien wie z.B. Eisen und Mangan sind natürlicherweise im Grundwasser enthalten. Bei der Aufbereitung im Wasserwerk wird dem Grundwasser zum größten Teil Eisen und Mangan entzogen. Dennoch verbleibt ein kleiner Anteil im Wasser, der sich an der Rohrwandung ablagern kann. Veränderte Fließrichtung sowie Druckschwankungen innerhalb des Leitungsnetzes können dazu führen, dass sich natürliche Eisen- und Kalkablagerungen lösen und zu einer bräunlichen Verfärbung des Wassers führen. Die Trübungen sind gesundheitlich unbedenklich.



Absperrvorrichtungen sind äußerst wichtige Armaturen des Trinkwassernetzes, weil sie im Störfall dafür sorgen, die Wasserversorgung über andere Leitungswege sicherzustellen. Gleichermaßen können sie verhindern, dass bei einem Rohrbruch große Mengen Wasser austreten. Sie müssen deshalb stets einwandfrei funktionieren.



Wichtiger Hinweis: Das getrübte Wasser ist gesundheitlich unbedenklich. Das Wasser kann getrunken werden. Wenn Trübungen auftreten, ist Vorsicht bei Benutzung des Wassers für gewerbliche Zwecke und beim Wäschewaschen geboten. Warmwassergeräte wie Boiler, Durchlauferhitzer und Gasthermen sollten erst dann genutzt werden, wenn ausreichend Kaltwasser abgelaufen und keine Trübung mehr sichtbar ist.

