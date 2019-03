Pressemitteilung BoxID: 745712 (Hamburger Sport-Verein e.V.)

"Schule läuft!" - Grundschule Turmweg ist Hamburgs sportlichste Grundschulklasse

Hamburgs sportlichste Grundschulklasse kommt aus Rotherbaum: Die 4f der Grundschule Turmweg entscheidet das Sportprojekt "Schule läuft!" der HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg" für sich und kürt sich im Jump House Poppenbüttel zur sportlichsten Grundschulklasse Hamburgs.



Über sieben Monate lang stellten rund 200 Grundschülerinnen und Grundschüler ihr Durchhaltevermögen unter Beweis – am Mittwoch erhielten sie alle die verdiente Belohnung. Beim Abschluss von "Schule läuft!" im Jump House in Poppenbüttel wurden die teilnehmenden Klassen für ihre sportlichen Leistungen in den letzten Monaten geehrt. Besonderer Jubel brannte dabei bei der Grundschule Turmweg auf – die 4f schaffte den Sprung auf das oberste Treppchen und darf sich fortan "sportlichste Grundschulklasse Hamburgs" nennen.



Beim großen Finale des im Mai 2018 gestarteten Projekts durften sich die Schülerinnen und Schüler zunächst auf den Trampolinflächen austoben, ehe es im Klassenverband eine letzte Challenge zu meistern gab. Bei der anschließenden Siegerehrung mit NDR 2-Moderator Dirk Böge wurden alle Schulen für ihre Leistungen geehrt. Ganz besonders freuen durfte sich die 4f der Grundschule Turmweg, die die anderen acht Klassen hinter sich ließ und stolz den Siegerscheck über 8.000 € für Hamburgs sportlichste Grundschulklasse entgegennahm.



Nicola Menke, Leiterin der HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg", blickte im Anschluss auf sieben spannende Monate zurück: "Mit unserem Projekt "Schule läuft!" wollten wir Grundschüler für mehr Bewegung begeistern – im Alltag, aber auch im Sportunterricht. Mit insgesamt vier unterschiedlichen Sportarten wollten wir nicht nur den Spaß am Sport, sondern auch Werte wie Teamgeist und sportliche Fairness spielerisch vermitteln. Nur wer als Klasse zusammengehalten hat und sich gegenseitig unterstützt, hatte die Chance, Hamburgs sportlichste Grundschule zu werden."



Entsprechend groß war die Freude bei der Siegerklasse: "Die Kinder haben gelernt, dass es nicht nur ums Gewinnen geht, sondern um Teamgeist und Fairplay. Sie fanden heraus, dass jeder Einzelne/jede Einzelne wichtig war und man nur gemeinsam das Ziel erreichen kann. Genau das machte das Projekt so wertvoll", so Janina Klimpel, Sportlehrerin der Grundschule Turmweg. "Die Kinder sind in dem halben Jahr noch enger als Gruppe zusammengewachsen. Sie haben gelernt, dass es besser ist, sich gegenseitig zu motivieren, als sich gegenseitig auf Fehler hinzuweisen."



Über "Schule läuft!"

Mit dem über sieben Monate hinweg laufenden Wettbewerb "Schule läuft!" verfolgte die HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg" das Ziel, Kinder zu mehr Bewegung im Alltag zu motivieren und mittels eines nachhaltigen Sportunterrichtes an der Schule die Euphorie für verschiedene Sportarten zu steigern. Zwei grundlegende Säulen begleiteten die Schülerinnen und Schüler im Zeitraum des Projekts: So etablierte der Hamburger Weg gemeinsam mit den teilnehmenden Schulen das "Sportkarussell", bestehend aus den Sportarten Handball, Turnen, Leichtathletik und Fußball. Die Klassen sammelten in der aktiven Lösung verschiedener Aufgaben innerhalb dieser Sportarten Punkte für ihr Klassenkonto. Gleichzeitig wurden die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der "Schritte-Challenge" mit Fitness-Trackern ausgestattet – je mehr Schritte die Kinder als Klasse zurücklegten, desto mehr Punkte erhielten sie auf ihrem Klassenkonto. Die Gewinnerklasse, die im gesamten Zeitraum die meisten Punkte sammeln konnte, bekommt ihre Abschlussfahrt zum Ende der 4. Klasse finanziert. Außerdem konnten sich die jeweiligen Sieger der Challenges über attraktive Einzelgewinne freuen. Einen ausführlichen Bericht zur Abschlussveranstaltung in Poppenbüttel finden Sie hier.

